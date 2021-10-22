https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755817044.html

Голикова заявила об осложнении эпидемиологической ситуации в 14 регионах

Голикова заявила об осложнении эпидемиологической ситуации в 14 регионах - РИА Новости, 22.10.2021

Голикова заявила об осложнении эпидемиологической ситуации в 14 регионах

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции нового типа за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:47

2021-10-22T15:47

2021-10-22T18:12

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции нового типа за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Это следует из тепловой карты, размещенной на портале стопкоронавирус.рф.Она также напомнила россиянам, что оптимальной является защита в виде вакцинации, которая проводится в России бесплатно. Записаться на прививку можно на портале госуслуг и по телефону 122.

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755794417.html

россия

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2021

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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия