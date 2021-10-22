15:47 22.10.2021 (обновлено: 18:12 22.10.2021)
Голикова заявила об осложнении эпидемиологической ситуации в 14 регионах
Вице-премьер Голикова: ситуация с COVID-19 с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции нового типа за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Это следует из тепловой карты, размещенной на портале стопкоронавирус.рф.
"Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в Республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф", - отметила Голикова.
Она также напомнила россиянам, что оптимальной является защита в виде вакцинации, которая проводится в России бесплатно. Записаться на прививку можно на портале госуслуг и по телефону 122.