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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755780276.html
В Красноярском крае зафиксировали первый случай смерти ребенка от COVID-19
В Красноярском крае зафиксировали первый случай смерти ребенка от COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
В Красноярском крае зафиксировали первый случай смерти ребенка от COVID-19
Медики зарегистрировали первый случай гибели ребенка от коронавирусной инфекции в Красноярском крае, сообщила журналистам главный внештатный детский... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:15
2021-10-22T13:15
распространение коронавируса
общество
красноярский край
здоровье - общество
коронавирус в россии
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КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Медики зарегистрировали первый случай гибели ребенка от коронавирусной инфекции в Красноярском крае, сообщила журналистам главный внештатный детский инфекционист, заместитель главврача по медицинской части Красноярской межрайонной детской клинической больницы №1 Анжелика Белкина."За время пандемии был один летальный исход. Случился он в этом году в сентябре. Только сейчас мы получили заключение патологоанатомов, которые подтвердили этот диагноз... Летальный исход от коронавирусной инфекции – тяжелое двустороннее поражение легких с осложнениями", - сказала Белкина.Она отметила, что ребенок был болен и имел тяжелые сопутствующие заболевания, которые коронавирус усугубил."У него и так не очень хорошо было с легкими, фиброзное перерождение тканей легких. Ребенок был лежачий... Это был семейный случай – сначала заболела мама, потом ребенок", - пояснила главный внештатный детский инфекционист.По ее словам, в настоящее время в стационаре 56 пациентов. Среди них дети различных возрастов: есть новорожденные, до месяца, и самые взрослые - до 18 лет. В настоящее время в стационаре на лечении находится ребенок в реанимации с тяжелым поражением, но у него наблюдается положительная динамика. Госпитализируют детей не только из Красноярска, но и из других городов и районов края.Белкина подчеркнула, что эта волна пандемии проходит более тяжело, но врачи и медперсонал готовы к лечению пациентов.
https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747917685.html
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общество, красноярский край, здоровье - общество, коронавирус в россии
13:15 22.10.2021
 
В Красноярском крае зафиксировали первый случай смерти ребенка от COVID-19

В Красноярском крае медики зафиксировали первый случай смерти ребенка от COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Медики зарегистрировали первый случай гибели ребенка от коронавирусной инфекции в Красноярском крае, сообщила журналистам главный внештатный детский инфекционист, заместитель главврача по медицинской части Красноярской межрайонной детской клинической больницы №1 Анжелика Белкина.
"За время пандемии был один летальный исход. Случился он в этом году в сентябре. Только сейчас мы получили заключение патологоанатомов, которые подтвердили этот диагноз... Летальный исход от коронавирусной инфекции – тяжелое двустороннее поражение легких с осложнениями", - сказала Белкина.
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Она отметила, что ребенок был болен и имел тяжелые сопутствующие заболевания, которые коронавирус усугубил.
"У него и так не очень хорошо было с легкими, фиброзное перерождение тканей легких. Ребенок был лежачий... Это был семейный случай – сначала заболела мама, потом ребенок", - пояснила главный внештатный детский инфекционист.
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По ее словам, в настоящее время в стационаре 56 пациентов. Среди них дети различных возрастов: есть новорожденные, до месяца, и самые взрослые - до 18 лет. В настоящее время в стационаре на лечении находится ребенок в реанимации с тяжелым поражением, но у него наблюдается положительная динамика. Госпитализируют детей не только из Красноярска, но и из других городов и районов края.
Белкина подчеркнула, что эта волна пандемии проходит более тяжело, но врачи и медперсонал готовы к лечению пациентов.
 
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