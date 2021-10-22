https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755780276.html
В Красноярском крае зафиксировали первый случай смерти ребенка от COVID-19
В Красноярском крае зафиксировали первый случай смерти ребенка от COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
В Красноярском крае зафиксировали первый случай смерти ребенка от COVID-19
Медики зарегистрировали первый случай гибели ребенка от коронавирусной инфекции в Красноярском крае, сообщила журналистам главный внештатный детский... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:15
2021-10-22T13:15
2021-10-22T13:15
распространение коронавируса
общество
красноярский край
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745885788_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_02d53ceb971904be1668ffe733b4b18e.jpg
КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Медики зарегистрировали первый случай гибели ребенка от коронавирусной инфекции в Красноярском крае, сообщила журналистам главный внештатный детский инфекционист, заместитель главврача по медицинской части Красноярской межрайонной детской клинической больницы №1 Анжелика Белкина."За время пандемии был один летальный исход. Случился он в этом году в сентябре. Только сейчас мы получили заключение патологоанатомов, которые подтвердили этот диагноз... Летальный исход от коронавирусной инфекции – тяжелое двустороннее поражение легких с осложнениями", - сказала Белкина.Она отметила, что ребенок был болен и имел тяжелые сопутствующие заболевания, которые коронавирус усугубил."У него и так не очень хорошо было с легкими, фиброзное перерождение тканей легких. Ребенок был лежачий... Это был семейный случай – сначала заболела мама, потом ребенок", - пояснила главный внештатный детский инфекционист.По ее словам, в настоящее время в стационаре 56 пациентов. Среди них дети различных возрастов: есть новорожденные, до месяца, и самые взрослые - до 18 лет. В настоящее время в стационаре на лечении находится ребенок в реанимации с тяжелым поражением, но у него наблюдается положительная динамика. Госпитализируют детей не только из Красноярска, но и из других городов и районов края.Белкина подчеркнула, что эта волна пандемии проходит более тяжело, но врачи и медперсонал готовы к лечению пациентов.
https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747917685.html
https://ria.ru/20210810/deti-1745274075.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745885788_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_a95effd3305ff4f248b349f9c5226ba0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красноярский край, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Красноярском крае зафиксировали первый случай смерти ребенка от COVID-19
В Красноярском крае медики зафиксировали первый случай смерти ребенка от COVID-19
КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости.
Медики зарегистрировали первый случай гибели ребенка от коронавирусной инфекции в Красноярском крае
, сообщила журналистам главный внештатный детский инфекционист, заместитель главврача по медицинской части Красноярской межрайонной детской клинической больницы №1 Анжелика Белкина.
"За время пандемии был один летальный исход. Случился он в этом году в сентябре. Только сейчас мы получили заключение патологоанатомов, которые подтвердили этот диагноз... Летальный исход от коронавирусной инфекции – тяжелое двустороннее поражение легких с осложнениями", - сказала Белкина.
Она отметила, что ребенок был болен и имел тяжелые сопутствующие заболевания, которые коронавирус усугубил.
"У него и так не очень хорошо было с легкими, фиброзное перерождение тканей легких. Ребенок был лежачий... Это был семейный случай – сначала заболела мама, потом ребенок", - пояснила главный внештатный детский инфекционист.
По ее словам, в настоящее время в стационаре 56 пациентов. Среди них дети различных возрастов: есть новорожденные, до месяца, и самые взрослые - до 18 лет. В настоящее время в стационаре на лечении находится ребенок в реанимации с тяжелым поражением, но у него наблюдается положительная динамика. Госпитализируют детей не только из Красноярска, но и из других городов и районов края.
Белкина подчеркнула, что эта волна пандемии проходит более тяжело, но врачи и медперсонал готовы к лечению пациентов.