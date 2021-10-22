https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755772921.html

Песков ответил на вопрос об эффективности новых мер по борьбе с СОVID-19

Песков ответил на вопрос об эффективности новых мер по борьбе с СОVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021

Песков ответил на вопрос об эффективности новых мер по борьбе с СОVID-19

Режим нерабочих дней, по заключениям экспертов, может прервать цепочку заражений коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:36

2021-10-22T12:36

2021-10-22T13:41

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Режим нерабочих дней, по заключениям экспертов, может прервать цепочку заражений коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что решения принимаются исходя из динамики прироста госпитализированных пациентов, хотя однозначных цифр, которые бы показали действенность этих мер, нет.Президент Владимир Путин в четверг подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Такая мера призвана замедлить распространение коронавирусной инфекции.За минувшие сутки в России зафиксировали два новых антирекорда по COVID-19: число новых случаев достигло 37 141, жертвами болезни стали 1064 человека. Всего за время пандемии в стране выявили более 8,1 миллиона заразившихся.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755556598.html

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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19