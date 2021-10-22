12:36 22.10.2021 (обновлено: 13:41 22.10.2021)
Песков ответил на вопрос об эффективности новых мер по борьбе с СОVID-19
Песков об эффективности предстоящих нерабочих дней в борьбе с СОVID: однозначных цифр нет
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Режим нерабочих дней, по заключениям экспертов, может прервать цепочку заражений коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что решения принимаются исходя из динамики прироста госпитализированных пациентов, хотя однозначных цифр, которые бы показали действенность этих мер, нет.
"То есть это такое комплексное решение, где взвешиваются все факторы. Этим занимается правительственный штаб", — сказал Песков журналистам.
Президент Владимир Путин в четверг подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Такая мера призвана замедлить распространение коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в России зафиксировали два новых антирекорда по COVID-19: число новых случаев достигло 37 141, жертвами болезни стали 1064 человека. Всего за время пандемии в стране выявили более 8,1 миллиона заразившихся.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.