https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755760765.html
В Москве 4,9 миллиона человек прошли полную вакцинацию от COVID-19
В Москве 4,9 миллиона человек прошли полную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
В Москве 4,9 миллиона человек прошли полную вакцинацию от COVID-19
Вакцинацию от коронавируса первым компонентом в Москве прошли 5,3 миллиона человек, полностью вакцинировались от коронавируса 4,9 миллиона человек, сообщается... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:46
2021-10-22T11:46
2021-10-22T11:46
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса первым компонентом в Москве прошли 5,3 миллиона человек, полностью вакцинировались от коронавируса 4,9 миллиона человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Вакцинация первым компонентом 5 330 629. Полная вакцинация 4 894 357", - сообщается на сайте.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве 4,9 миллиона человек прошли полную вакцинацию от COVID-19
В Москве 4,9 миллиона человек прошли полную вакцинацию от COVID-19