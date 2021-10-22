https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755760765.html

В Москве 4,9 миллиона человек прошли полную вакцинацию от COVID-19

В Москве 4,9 миллиона человек прошли полную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021

В Москве 4,9 миллиона человек прошли полную вакцинацию от COVID-19

Вакцинацию от коронавируса первым компонентом в Москве прошли 5,3 миллиона человек, полностью вакцинировались от коронавируса 4,9 миллиона человек, сообщается... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:46

2021-10-22T11:46

2021-10-22T11:46

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса первым компонентом в Москве прошли 5,3 миллиона человек, полностью вакцинировались от коронавируса 4,9 миллиона человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Вакцинация первым компонентом 5 330 629. Полная вакцинация 4 894 357", - сообщается на сайте.

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755753681.html

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