https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755759004.html

В России оценили уровень коллективного иммунитета

В России оценили уровень коллективного иммунитета - РИА Новости, 22.10.2021

В России оценили уровень коллективного иммунитета

Уровень коллективного иммунитета в России достиг 45,7%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:39

2021-10-22T11:39

2021-10-22T12:08

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в России достиг 45,7%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В Москве он составляет 61,7%, в Подмосковье — 64,8%, в Санкт-Петербурге — 60,2%.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для борьбы с коронавирусом этот показатель должен достичь 80 процентов среди взрослого населения.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755753681.html

россия

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2021

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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии