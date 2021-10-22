https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755753681.html

В России за сутки провели 680 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки провели 680 тысяч тестов на коронавирус - РИА Новости, 22.10.2021

В России за сутки провели 680 тысяч тестов на коронавирус

За последние сутки в России сделано 680 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, всего за время пандемии - более 203,4 миллиона исследований, сообщила... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:21

2021-10-22T11:21

2021-10-22T11:31

распространение коронавируса

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. За последние сутки в России сделано 680 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, всего за время пандемии - более 203,4 миллиона исследований, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 203,4 миллиона тестов на коронавирус... За сутки проведено 680 тысяч тестов на коронавирус",- говорится в сообщенииПод медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаётся 1 786 528 человека, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211022/protsenko-1755751038.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии