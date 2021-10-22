https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755753681.html
В России за сутки провели 680 тысяч тестов на коронавирус
В России за сутки провели 680 тысяч тестов на коронавирус - РИА Новости, 22.10.2021
В России за сутки провели 680 тысяч тестов на коронавирус
За последние сутки в России сделано 680 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, всего за время пандемии - более 203,4 миллиона исследований, сообщила... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:21
2021-10-22T11:21
2021-10-22T11:31
распространение коронавируса
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. За последние сутки в России сделано 680 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, всего за время пандемии - более 203,4 миллиона исследований, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 203,4 миллиона тестов на коронавирус... За сутки проведено 680 тысяч тестов на коронавирус",- говорится в сообщенииПод медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаётся 1 786 528 человека, уточнили в пресс-службе.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:21 22.10.2021 (обновлено: 11:31 22.10.2021)
В России за сутки провели 680 тысяч тестов на коронавирус
В России за сутки сделали 680 тысяч тестов на COVID-19, всего за пандемию — 203 миллиона