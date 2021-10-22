https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755738476.html
Кузбасс вновь обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Кузбасс вновь обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 22.10.2021
Кузбасс вновь обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Кузбасс вновь обновил суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом, выявлено 252 заболевших, следует из сообщения оперштаба региона. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:06
2021-10-22T10:06
2021-10-22T10:06
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КЕМЕРОВО, 22 окт - РИА Новости. Кузбасс вновь обновил суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом, выявлено 252 заболевших, следует из сообщения оперштаба региона."За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 252 случая заражения коронавирусной инфекцией… Пять пациентов скончались", - говорится в сообщении.Больше всего заболели в Новокузнецке (44 человека), Кемерово (38), и Белово (29).Предыдущий антирекорд был зафиксирован 21 октября текущего года – тогда вывялен 241 заболевший.По данным на пятницу, всего с начала пандемии в Кемеровской области выявлено 61 078 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 58 269 пациентов, 1414 человек скончались.
https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755705135.html
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общество, кемеровская область, новокузнецк, белово, здоровье - общество, коронавирус в россии
Кузбасс вновь обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
В Кузбассе за сутки выявили 252 случая COVID-19