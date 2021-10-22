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"Ребята, вы серьезно?". Проценко призвал включить голову из-за ситуации с COVID-19
Нерабочие дни будут повторяться, считает Проценко - РИА Новости, 22.10.2021
"Ребята, вы серьезно?". Проценко призвал включить голову из-за ситуации с COVID-19
Власти будут объявлять новые нерабочие дни, пока не сформируется коллективный иммунитет, написал в Telegram главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T09:44
2021-10-22T09:44
2021-10-22T11:15
общество
сергей собянин
здоровье - общество
коммунарка (москва)
денис проценко
распространение коронавируса
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Власти будут объявлять новые нерабочие дни, пока не сформируется коллективный иммунитет, написал в Telegram главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.По мнению Проценко, "без паузы никак нельзя", так как пути только два: либо массово вакцинироваться, либо массово болеть."При втором варианте все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом. Да и в системе здравоохранения нашей страны невозможно абсолютно все имеющиеся койки сделать инфекционными", — уточнил он.В четверг Владимир Путин объявил нерабочей первую неделю ноября, разрешив регионам с трудной эпидемиологической обстановкой ввести такую меру раньше. В Москве она начнет действовать 28 октября.
коммунарка (москва)
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общество, сергей собянин, здоровье - общество, коммунарка (москва), денис проценко
09:44 22.10.2021 (обновлено: 11:15 22.10.2021)
Нерабочие дни будут повторяться, считает Проценко
Проценко: подобные "выходные" будут повторяться, пока не наработаем коллективный иммунитет