https://ria.ru/20211022/kontrrazvedka-1755866304.html

Контрразведка США предостерегла фирмы и вузы от кооперации с Россией и КНР

Контрразведка США предостерегла фирмы и вузы от кооперации с Россией и КНР - РИА Новости, 22.10.2021

Контрразведка США предостерегла фирмы и вузы от кооперации с Россией и КНР

Американская контрразведка начала разъяснительную работу среди компаний и университетов, предупреждая их об опасностях сотрудничества с Россией и Китаем в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T19:09

2021-10-22T19:09

2021-10-22T19:09

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ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Американская контрразведка начала разъяснительную работу среди компаний и университетов, предупреждая их об опасностях сотрудничества с Россией и Китаем в передовых технологических отраслях, пишет газета Washington Post.Власти США считают, что обе страны пытаются вербовать за рубежом профессиональные кадры и приобретать ноу-хау, которые помогли бы им в разработках, связанных с искусственным интеллектом, квантовых компьютеров и биотехнологий."Сотрудники управления директора национальной разведки начали в последние месяцы информировать о действиях со стороны в основном Китая, но также и России, которая стремится продвинуться в искусственном интеллекте и квантовых технологиях", - сказано в публикации.Американская контрразведка также констатирует повышенный интерес Китая, выражающийся в скупке профильных компаний, к полупроводниковым разработками, автономным системам и генетическим исследованиям.

https://ria.ru/20210521/pentagon-1733175180.html

https://ria.ru/20210814/razdor-1745725288.html

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китай

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в мире, технологии, сша, китай, россия