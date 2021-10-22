https://ria.ru/20211022/kontrrazvedka-1755866304.html
Контрразведка США предостерегла фирмы и вузы от кооперации с Россией и КНР
Контрразведка США предостерегла фирмы и вузы от кооперации с Россией и КНР - РИА Новости, 22.10.2021
Контрразведка США предостерегла фирмы и вузы от кооперации с Россией и КНР
Американская контрразведка начала разъяснительную работу среди компаний и университетов, предупреждая их об опасностях сотрудничества с Россией и Китаем в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T19:09
2021-10-22T19:09
2021-10-22T19:09
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ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Американская контрразведка начала разъяснительную работу среди компаний и университетов, предупреждая их об опасностях сотрудничества с Россией и Китаем в передовых технологических отраслях, пишет газета Washington Post.Власти США считают, что обе страны пытаются вербовать за рубежом профессиональные кадры и приобретать ноу-хау, которые помогли бы им в разработках, связанных с искусственным интеллектом, квантовых компьютеров и биотехнологий."Сотрудники управления директора национальной разведки начали в последние месяцы информировать о действиях со стороны в основном Китая, но также и России, которая стремится продвинуться в искусственном интеллекте и квантовых технологиях", - сказано в публикации.Американская контрразведка также констатирует повышенный интерес Китая, выражающийся в скупке профильных компаний, к полупроводниковым разработками, автономным системам и генетическим исследованиям.
https://ria.ru/20210521/pentagon-1733175180.html
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в мире, технологии, сша, китай, россия
Контрразведка США предостерегла фирмы и вузы от кооперации с Россией и КНР
СМИ: контрразведка США разъясняет компаниям и вузам риски кооперации с Россией и Китаем