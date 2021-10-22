https://ria.ru/20211022/ismailov-1755875160.html

Адвокат Исмаилова заявила, что бизнесмен получил убежище в Черногории

Адвокат Исмаилова заявила, что бизнесмен получил убежище в Черногории - РИА Новости, 22.10.2021

Адвокат Исмаилова заявила, что бизнесмен получил убежище в Черногории

Бизнесмен Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории, сообщил изданию Vijesti его адвокат Милош Вуксанович. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T20:04

2021-10-22T20:04

2021-10-22T21:06

в мире

черногория

тельман исмаилов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752735054_0:126:2764:1681_1920x0_80_0_0_b4760fd21e17095e535fc60f15732d94.jpg

БЕЛГРАД, 22 окт — РИА Новости. Бизнесмен Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории, сообщил изданию Vijesti его адвокат Милош Вуксанович.Ранее сообщалось, что экс-владельца Черкизовского рынка задержали в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Россией. Страна запросила его выдачу."Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмалов выпущен из экстрадиционного изолятора", — передает портал.Сообщается, что решение об освобождении принял судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович.Позже его адвокат Марина Русакова подтвердила РИА Новости эту информацию."Он не может быть эстрадирован в Россию, так как сегодня получил политическое убежище, он уже свободен", — сказала собеседница агентства.Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске, суд арестовал их заочно. Следствие считает бизнесмена организатором убийств двух предпринимателей. Исполнитель Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима. Братьям также предъявили обвинения в незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20211004/chernogoriya-1752959442.html

https://ria.ru/20211021/biznesmen-1755579583.html

черногория

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, черногория, тельман исмаилов, россия