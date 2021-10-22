https://ria.ru/20211022/ismailov-1755875160.html
Адвокат Исмаилова заявила, что бизнесмен получил убежище в Черногории
Адвокат Исмаилова заявила, что бизнесмен получил убежище в Черногории - РИА Новости, 22.10.2021
Адвокат Исмаилова заявила, что бизнесмен получил убежище в Черногории
Бизнесмен Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории, сообщил изданию Vijesti его адвокат Милош Вуксанович. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T20:04
2021-10-22T20:04
2021-10-22T21:06
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БЕЛГРАД, 22 окт — РИА Новости. Бизнесмен Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории, сообщил изданию Vijesti его адвокат Милош Вуксанович.Ранее сообщалось, что экс-владельца Черкизовского рынка задержали в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Россией. Страна запросила его выдачу."Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмалов выпущен из экстрадиционного изолятора", — передает портал.Сообщается, что решение об освобождении принял судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович.Позже его адвокат Марина Русакова подтвердила РИА Новости эту информацию."Он не может быть эстрадирован в Россию, так как сегодня получил политическое убежище, он уже свободен", — сказала собеседница агентства.Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске, суд арестовал их заочно. Следствие считает бизнесмена организатором убийств двух предпринимателей. Исполнитель Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима. Братьям также предъявили обвинения в незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20211004/chernogoriya-1752959442.html
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в мире, черногория, тельман исмаилов, россия
20:04 22.10.2021 (обновлено: 21:06 22.10.2021)
Адвокат Исмаилова заявила, что бизнесмен получил убежище в Черногории
Адвокаты Исмаилова сообщили, что бизнесмен получил убежище в Черногории
БЕЛГРАД, 22 окт — РИА Новости.
Бизнесмен Тельман Исмаилов
получил убежище в Черногории
, сообщил изданию Vijesti
его адвокат Милош Вуксанович.
Ранее сообщалось, что экс-владельца Черкизовского рынка задержали в Подгорице
по ордеру на розыск, выданному Россией. Страна запросила его выдачу.
"Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмалов выпущен из экстрадиционного изолятора", — передает портал.
Сообщается, что решение об освобождении принял судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович.
Позже его адвокат Марина Русакова подтвердила РИА Новости эту информацию.
"Он не может быть эстрадирован в Россию, так как сегодня получил политическое убежище, он уже свободен", — сказала собеседница агентства.
Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске, суд арестовал их заочно. Следствие считает бизнесмена организатором убийств двух предпринимателей. Исполнитель Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима. Братьям также предъявили обвинения в незаконном обороте оружия.