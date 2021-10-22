https://ria.ru/20211022/immunitet-1755758491.html

Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье оценили в 64,8%

Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье оценили в 64,8% - РИА Новости, 22.10.2021

Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье оценили в 64,8%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье составляет 64,8%, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:37

2021-10-22T11:37

2021-10-22T11:44

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье составляет 64,8%, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.По данным портала, первым компонентом в регионе вакцинировались от COVID 3 714 515 человек, полную вакцинацию прошли 3 508 492 человека. Уровень коллективного иммунитета на 22 октября составляет 64,8%.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии