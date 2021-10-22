https://ria.ru/20211022/immunitet-1755758491.html
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье оценили в 64,8%
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье оценили в 64,8% - РИА Новости, 22.10.2021
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье оценили в 64,8%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье составляет 64,8%, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:37
2021-10-22T11:37
2021-10-22T11:44
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье составляет 64,8%, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.По данным портала, первым компонентом в регионе вакцинировались от COVID 3 714 515 человек, полную вакцинацию прошли 3 508 492 человека. Уровень коллективного иммунитета на 22 октября составляет 64,8%.
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московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:37 22.10.2021 (обновлено: 11:44 22.10.2021)
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье оценили в 64,8%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составляет 64,8%