https://ria.ru/20211022/evrosoyuz-1755873700.html

Европейские профсоюзы заявили о трудностях с оплатой счетов за отопление

Европейские профсоюзы заявили о трудностях с оплатой счетов за отопление - РИА Новости, 22.10.2021

Европейские профсоюзы заявили о трудностях с оплатой счетов за отопление

Одна из основных причин, по которой семьи в Евросоюзе так сильно пострадали от роста цен на энергию, - это низкие зарплаты, но лидеры Евросоюза на саммите эту... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T19:54

2021-10-22T19:54

2021-10-22T19:54

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Одна из основных причин, по которой семьи в Евросоюзе так сильно пострадали от роста цен на энергию, - это низкие зарплаты, но лидеры Евросоюза на саммите эту тему обошли, заявил генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC) Лука Висентини."Одна из основных причин, по которой семьи так сильно пострадали от увеличения цен на энергию, - это низкая заработная плата, но эта тема, похоже, полностью отсутствует в дискуссиях Европейского совета", - говорится в его заявлении, размещённом на сайте организации.Ещё до нынешнего ценового кризиса 9,5 миллиона работающих людей в Европе испытывали трудности с оплатой счетов за отопление, констатирует он."Одним из наиболее эффективных действий ЕС по борьбе с энергетической бедностью могло бы стать усиление директивы о минимальной заработной плате, которая гарантировала бы невозможность установления заработной платы ниже черты бедности", - отметил Висентини.Еврокомиссия также должна пересмотреть свои планы по распространению системы торговли выбросами ETS на здания в странах ЕС, ведь это может добавить 35-40 евро в месяц к счетам за электроэнергию для жителей. Генсек напоминает, что альтернативные источники энергии для зданий, которые снижают выбросы, пока что широко не доступны для семей, чтобы они могли переключиться на них.Главы государств ЕС в первый день саммита 21 октября обсудили сильно возросшие цены на энергию и их влияние на жителей региона и бизнес. Они также поговорили о мерах реагирования на ситуацию. Лидеры намерены вернуться к обсуждению вопроса на саммите в декабре, сообщалось в заключении к прошедшей в Брюсселе встрече на высшем уровне.

https://ria.ru/20211022/makron-1755864430.html

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в мире, европа, евросоюз, европейский совет, еврокомиссия, брюссель