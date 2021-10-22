https://ria.ru/20211022/evrosoyuz-1755860542.html

Макрон прокомментировал спор Польши и Евросоюза

Макрон прокомментировал спор Польши и Евросоюза - РИА Новости, 22.10.2021

Макрон прокомментировал спор Польши и Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство Польши должно предпринять конкретные действия для разрешения спора с ЕС относительно верховенства... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:34

2021-10-22T18:34

2021-10-22T18:34

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франция

польша

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство Польши должно предпринять конкретные действия для разрешения спора с ЕС относительно верховенства права."Вопрос, который нас беспокоит по Польше - вопрос независимости ее судебной системы... Мы детально обсудили эту тему. Мы согласны в том, чтобы вести углубленный диалог и работу, которые позволят решить проблемы, связанные с польским вопросом. Мы ожидаем от польского правительства конкретных действий, чтобы избежать применения нами мер давления", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.Ранее Конституционный суд Польши в ответ на запрос премьера Моравецкого подтвердил, что некоторые положения общеевропейских договоров противоречат конституции республики. Это произошло на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия Польши, в том числе за несоблюдение принципа независимости судебных властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.

франция

польша

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в мире, франция, польша, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон