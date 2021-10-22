https://ria.ru/20211022/draka-1755783401.html

СК завел дело после массовой драки в саратовской колонии

СК завел дело после массовой драки в саратовской колонии - РИА Новости, 22.10.2021

СК завел дело после массовой драки в саратовской колонии

Следователи возбудили уголовное дело после массовой драки в исправительной колонии №13 УФСИН по Саратовской области, в результате которой пострадали двое... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:27

2021-10-22T13:27

2021-10-22T13:27

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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САРАТОВ, 22 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после массовой драки в исправительной колонии №13 УФСИН по Саратовской области, в результате которой пострадали двое сотрудников учреждения и девять заключенных, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, утром в среду в ИК-13 восемь осужденных в общежитии одного из отрядов избили девятерых заключенных из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения, а двое сотрудников колонии получили травмы в ходе пресечения противоправных действий осужденных.Кроме того, в отношении 32- и 33-летнего осужденных из числа восьми предполагаемых зачинщиков конфликта заведены уголовные дела по части 2 статьи 321 УК РФ "Применение насилия, не опасного для здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности".Максимальная санкция в обоих случаях - пять лет лишения свободы."В настоящее время три возбужденных уголовных дела соединены в одном производстве. Следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также закрепление доказательств", - отмечается в сообщении.Ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.В Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. Врио начальника регионального управления ведомства назначен бывший замглавы оперативного управления ФСИН РФ Антон Ефаркин.

https://ria.ru/20210905/proisshestviya-1748764514.html

https://ria.ru/20210905/draka-1748754341.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)