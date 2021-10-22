https://ria.ru/20211022/covid-sertifikaty-1755840214.html

Россия предложила Словении взаимное признание COVID-сертификатов

Россия предложила Словении взаимное признание COVID-сертификатов - РИА Новости, 22.10.2021

Россия предложила Словении взаимное признание COVID-сертификатов

Россия предложила Словении проработать вопрос взаимного признания российских и словенских сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил министр сельского... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:15

2021-10-22T17:15

2021-10-22T17:15

распространение коронавируса

в мире

словения

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

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россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия предложила Словении проработать вопрос взаимного признания российских и словенских сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, возглавляющий с российской стороны двустороннюю межправкомиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Встреча сопредседателей межправительственной комиссии состоялась в пятницу. Со стороны Словении ее возглавляет заместитель председателя правительства, министр экономического развития и технологий Здравко Почивалшек."В рамках развития сотрудничества предлагаем проработать вопрос взаимного признания российских и словенских сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В случае заинтересованности словенской стороны наши компетентные органы могли бы провести соответствующую работу в данном направлении", – передает слова Патрушева пресс-служба Минсельхоза РФ.Среди прочих вопросов стороны обсудили перспективы двусторонних торгово-экономических отношений, сотрудничество в области сельского хозяйства и упрощение визового режима для въезда представителей словенского бизнеса в РФ.Министр также подчеркнул важность дальнейшей проработки нового соглашения между правительствами о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Кроме того, Россия ожидает скорейшего согласования словенской стороной документов по сотрудничеству в области культуры, науки, образования, спорта, молодежной политики и туризма.По итогам первого квартала текущего года объем словенских накопленных прямых инвестиций в России составил более 233 миллионов долларов. При этом, по словам главы Минсельхоза, потенциал в этой сфере далеко не исчерпан: так, перспективным направлением является развитие взаимодействия в сфере высоких технологий, инноваций и цифровой экономики.

https://ria.ru/20211019/sertifikat-1755245915.html

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в мире, словения, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации