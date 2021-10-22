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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/covid-19-1755866657.html
Премьер Греции заявил, что не планирует вводить жесткие карантинные меры
Премьер Греции заявил, что не планирует вводить жесткие карантинные меры - РИА Новости, 22.10.2021
Премьер Греции заявил, что не планирует вводить жесткие карантинные меры
Правительство Греции не намерено вновь закрывать экономику из-за роста числа инфицированных коронавирусом и вводить жесткие меры, заявил премьер-министр Греции... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T19:12
2021-10-22T19:12
распространение коронавируса
в мире
греция
кириакос мицотакис
коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 22 окт - РИА Новости. Правительство Греции не намерено вновь закрывать экономику из-за роста числа инфицированных коронавирусом и вводить жесткие меры, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после саммита ЕС в Брюсселе.Брифинг транслировало греческое общественное телевидение ERT.В Греции последние дни выявляют по 3 - 3,5 тысячи инфицированных коронавирусом.Журналист спросил, планирует ли кабмин принимать жесткие меры, и напомнил, что Мицотакис часто повторяет, что не идет речи о том, чтобы закрыть экономику и общество."Я повторю это и сегодня", - сказал премьер."У нас в распоряжении есть абсолютное оружие, чтобы выиграть битву с коронавирусом. Это вакцина. Правительство не перестанет убеждать тех, кто все еще скептически относится к вакцине. Мы не перестаем уговаривать наших сограждан. Наоборот. Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства и если надо, повторить это тысячу раз", - сказал Мицотакис.По его словам, девять из десяти среди находящихся на ИВЛ являются непривитыми, и это не только греческая реальность."У нас пандемия непривитых. Более пожилые люди в серьезной опасности. Как говорят эпидемиологи, либо мы сделаем прививку, либо мы заболеем. Нет иного выбора", - сказал он."Но экономика и общество снова не остановятся. Мы приняли меры по защите непривитых", - заявил премьер.Мицотакис назвал каждую прививку победой над коронавирусом.Он также призвал сограждан поторопиться, чтобы сделать третью прививку и повысить защиту от вируса.Премьер вновь повторил, что правительство постарается убедить невакцинированных граждан, что прививка – это правильный выбор.
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в мире, греция, кириакос мицотакис, коронавирус covid-19
19:12 22.10.2021
 
Премьер Греции заявил, что не планирует вводить жесткие карантинные меры

Премьер Греции назвал вакцинацию абсолютным оружием против коронавируса

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЗащитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Защитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Защитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин. Архивное фото
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АФИНЫ, 22 окт - РИА Новости. Правительство Греции не намерено вновь закрывать экономику из-за роста числа инфицированных коронавирусом и вводить жесткие меры, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после саммита ЕС в Брюсселе.
Брифинг транслировало греческое общественное телевидение ERT.
В Греции последние дни выявляют по 3 - 3,5 тысячи инфицированных коронавирусом.
Журналист спросил, планирует ли кабмин принимать жесткие меры, и напомнил, что Мицотакис часто повторяет, что не идет речи о том, чтобы закрыть экономику и общество.
"Я повторю это и сегодня", - сказал премьер.
"У нас в распоряжении есть абсолютное оружие, чтобы выиграть битву с коронавирусом. Это вакцина. Правительство не перестанет убеждать тех, кто все еще скептически относится к вакцине. Мы не перестаем уговаривать наших сограждан. Наоборот. Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства и если надо, повторить это тысячу раз", - сказал Мицотакис.
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Греция ужесточила ограничения, введенные из-за коронавируса
По его словам, девять из десяти среди находящихся на ИВЛ являются непривитыми, и это не только греческая реальность.
"У нас пандемия непривитых. Более пожилые люди в серьезной опасности. Как говорят эпидемиологи, либо мы сделаем прививку, либо мы заболеем. Нет иного выбора", - сказал он.
"Но экономика и общество снова не остановятся. Мы приняли меры по защите непривитых", - заявил премьер.
Мицотакис назвал каждую прививку победой над коронавирусом.
Он также призвал сограждан поторопиться, чтобы сделать третью прививку и повысить защиту от вируса.
Премьер вновь повторил, что правительство постарается убедить невакцинированных граждан, что прививка – это правильный выбор.
 
Распространение коронавирусаВ миреГрецияКириакос МицотакисКоронавирус COVID-19
 
 
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