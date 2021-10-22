https://ria.ru/20211022/covid-19-1755866657.html

Премьер Греции заявил, что не планирует вводить жесткие карантинные меры

Премьер Греции заявил, что не планирует вводить жесткие карантинные меры - РИА Новости, 22.10.2021

Премьер Греции заявил, что не планирует вводить жесткие карантинные меры

Правительство Греции не намерено вновь закрывать экономику из-за роста числа инфицированных коронавирусом и вводить жесткие меры, заявил премьер-министр Греции... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T19:12

2021-10-22T19:12

2021-10-22T19:12

распространение коронавируса

в мире

греция

кириакос мицотакис

коронавирус covid-19

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АФИНЫ, 22 окт - РИА Новости. Правительство Греции не намерено вновь закрывать экономику из-за роста числа инфицированных коронавирусом и вводить жесткие меры, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после саммита ЕС в Брюсселе.Брифинг транслировало греческое общественное телевидение ERT.В Греции последние дни выявляют по 3 - 3,5 тысячи инфицированных коронавирусом.Журналист спросил, планирует ли кабмин принимать жесткие меры, и напомнил, что Мицотакис часто повторяет, что не идет речи о том, чтобы закрыть экономику и общество."Я повторю это и сегодня", - сказал премьер."У нас в распоряжении есть абсолютное оружие, чтобы выиграть битву с коронавирусом. Это вакцина. Правительство не перестанет убеждать тех, кто все еще скептически относится к вакцине. Мы не перестаем уговаривать наших сограждан. Наоборот. Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства и если надо, повторить это тысячу раз", - сказал Мицотакис.По его словам, девять из десяти среди находящихся на ИВЛ являются непривитыми, и это не только греческая реальность."У нас пандемия непривитых. Более пожилые люди в серьезной опасности. Как говорят эпидемиологи, либо мы сделаем прививку, либо мы заболеем. Нет иного выбора", - сказал он."Но экономика и общество снова не остановятся. Мы приняли меры по защите непривитых", - заявил премьер.Мицотакис назвал каждую прививку победой над коронавирусом.Он также призвал сограждан поторопиться, чтобы сделать третью прививку и повысить защиту от вируса.Премьер вновь повторил, что правительство постарается убедить невакцинированных граждан, что прививка – это правильный выбор.

https://ria.ru/20210920/gretsiya-1751008917.html

греция

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в мире, греция, кириакос мицотакис, коронавирус covid-19