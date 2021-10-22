https://ria.ru/20211022/covid-19-1755856732.html

Жителей Приднестровья призвали соблюдать изоляцию

Жителей Приднестровья призвали соблюдать изоляцию - РИА Новости, 22.10.2021

Жителей Приднестровья призвали соблюдать изоляцию

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский призвал приднестровцев оставаться дома, чтобы противостоять очередной волне... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:15

2021-10-22T18:15

2021-10-22T18:42

распространение коронавируса

в мире

приднестровская молдавская республика

johnson & johnson

astrazeneca

здоровье - общество

вадим красносельский

коронавирус covid-19

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ТИРАСПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский призвал приднестровцев оставаться дома, чтобы противостоять очередной волне пандемии COVID-19, накрывшей республику."Методы противостояния распространению вируса просты и доступны. Останьтесь дома или отдайте предпочтение уединенной прогулке на свежем воздухе. Пользуйтесь средствами защиты. Решитесь на прививку, если до сих пор сомневались", - написал Красносельский в своем Telegram-канале."Невозможно спасти того, кто отказывается видеть угрозу. Государство делает все, что должно делать в этой ситуации. Включитесь в борьбу и вы", - подчеркнул глава ПМР.В Приднестровье применяют шесть вакцин от COVID-19: AstraZeneca, Pfizer, "Спутник V", Johnson & Johnson, а также китайские препараты Sinovac и Sinopharm. Полностью завершили иммунизацию 107 562 человек (23,1% населения).По данным оперштаба ПМР, всего с начала пандемии в Приднестровье коронавирус был лабораторно подтвержден у 63 694 человек, 1457 пациентов скончались, 57 294 человека выздоровели.

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, приднестровская молдавская республика, johnson & johnson, astrazeneca , здоровье - общество, вадим красносельский, коронавирус covid-19