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https://ria.ru/20211022/covid-19-1755856732.html
Жителей Приднестровья призвали соблюдать изоляцию
Жителей Приднестровья призвали соблюдать изоляцию - РИА Новости, 22.10.2021
Жителей Приднестровья призвали соблюдать изоляцию
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский призвал приднестровцев оставаться дома, чтобы противостоять очередной волне... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T18:15
2021-10-22T18:42
распространение коронавируса
в мире
приднестровская молдавская республика
johnson & johnson
astrazeneca
здоровье - общество
вадим красносельский
коронавирус covid-19
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ТИРАСПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский призвал приднестровцев оставаться дома, чтобы противостоять очередной волне пандемии COVID-19, накрывшей республику."Методы противостояния распространению вируса просты и доступны. Останьтесь дома или отдайте предпочтение уединенной прогулке на свежем воздухе. Пользуйтесь средствами защиты. Решитесь на прививку, если до сих пор сомневались", - написал Красносельский в своем Telegram-канале."Невозможно спасти того, кто отказывается видеть угрозу. Государство делает все, что должно делать в этой ситуации. Включитесь в борьбу и вы", - подчеркнул глава ПМР.В Приднестровье применяют шесть вакцин от COVID-19: AstraZeneca, Pfizer, "Спутник V", Johnson &amp; Johnson, а также китайские препараты Sinovac и Sinopharm. Полностью завершили иммунизацию 107 562 человек (23,1% населения).По данным оперштаба ПМР, всего с начала пандемии в Приднестровье коронавирус был лабораторно подтвержден у 63 694 человек, 1457 пациентов скончались, 57 294 человека выздоровели.
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в мире, приднестровская молдавская республика, johnson & johnson, astrazeneca , здоровье - общество, вадим красносельский, коронавирус covid-19
18:15 22.10.2021 (обновлено: 18:42 22.10.2021)
 
Жителей Приднестровья призвали соблюдать изоляцию

Глава Приднестровья призвал население оставаться дома в целях борьбы с пандемией

© Fotolia / starushДом Советов в Тирасполе
Дом Советов в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Fotolia / starush
Дом Советов в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский призвал приднестровцев оставаться дома, чтобы противостоять очередной волне пандемии COVID-19, накрывшей республику.
"Методы противостояния распространению вируса просты и доступны. Останьтесь дома или отдайте предпочтение уединенной прогулке на свежем воздухе. Пользуйтесь средствами защиты. Решитесь на прививку, если до сих пор сомневались", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
"Невозможно спасти того, кто отказывается видеть угрозу. Государство делает все, что должно делать в этой ситуации. Включитесь в борьбу и вы", - подчеркнул глава ПМР.
В Приднестровье применяют шесть вакцин от COVID-19: AstraZeneca, Pfizer, "Спутник V", Johnson & Johnson, а также китайские препараты Sinovac и Sinopharm. Полностью завершили иммунизацию 107 562 человек (23,1% населения).
По данным оперштаба ПМР, всего с начала пандемии в Приднестровье коронавирус был лабораторно подтвержден у 63 694 человек, 1457 пациентов скончались, 57 294 человека выздоровели.
 
Распространение коронавирусаВ миреПриднестровская Молдавская РеспубликаJohnson & JohnsonAstraZenecaЗдоровье - ОбществоВадим КрасносельскийКоронавирус COVID-19
 
 
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