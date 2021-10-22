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Банк России прокомментировал восстановление сферы услуг в пандемию
Банк России прокомментировал восстановление сферы услуг в пандемию - РИА Новости, 22.10.2021
Банк России прокомментировал восстановление сферы услуг в пандемию
Восстановление сферы услуг сдерживается сложной эпидемиологической обстановкой, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:54
2021-10-22T13:54
2021-10-22T13:54
экономика
центральный банк рф (цб рф)
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Восстановление сферы услуг сдерживается сложной эпидемиологической обстановкой, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.В пресс-релизе ЦБ отметил, что поддержку росту потребительской активности оказывают ускоренный рост кредитования, произведенные единовременные выплаты, рост реальных заработных плат и низкая склонность домашних хозяйств к сбережению на фоне повышенных инфляционных ожиданий."В то же время восстановление сферы услуг сдерживается сложной эпидемической обстановкой", - отмечает регулятор.Президент России Владимир Путин в минувшую среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с пандемией коронавируса. При этом российским регионам предоставлено право ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Банк России прокомментировал восстановление сферы услуг в пандемию
Банк России: восстановлению сферы услуг мешает сложная эпидемиологическая обстановка