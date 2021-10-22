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Банк России прокомментировал восстановление сферы услуг в пандемию

Банк России прокомментировал восстановление сферы услуг в пандемию - РИА Новости, 22.10.2021

Банк России прокомментировал восстановление сферы услуг в пандемию

Восстановление сферы услуг сдерживается сложной эпидемиологической обстановкой, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:54

2021-10-22T13:54

2021-10-22T13:54

экономика

центральный банк рф (цб рф)

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Восстановление сферы услуг сдерживается сложной эпидемиологической обстановкой, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.В пресс-релизе ЦБ отметил, что поддержку росту потребительской активности оказывают ускоренный рост кредитования, произведенные единовременные выплаты, рост реальных заработных плат и низкая склонность домашних хозяйств к сбережению на фоне повышенных инфляционных ожиданий."В то же время восстановление сферы услуг сдерживается сложной эпидемической обстановкой", - отмечает регулятор.Президент России Владимир Путин в минувшую среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с пандемией коронавируса. При этом российским регионам предоставлено право ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии