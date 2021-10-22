https://ria.ru/20211022/covid-19-1755771826.html

В пермских больницах начали устанавливать дополнительные койки в коридорах

В пермских больницах начали устанавливать дополнительные койки в коридорах - РИА Новости, 22.10.2021

В пермских больницах начали устанавливать дополнительные койки в коридорах

Дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией руководство больниц вынуждено оборудовать в коридорах из-за большого количества заразившихся, сообщила РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:31

2021-10-22T12:31

2021-10-22T12:49

распространение коронавируса

общество

пермский край

коронавирус в россии

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ПЕРМЬ, 22 окт - РИА Новости. Дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией руководство больниц вынуждено оборудовать в коридорах из-за большого количества заразившихся, сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень."Изыскиваем резервы для открытия дополнительных коек. Вынуждены прибегать к рекреации коридоров. Это наше требование, а не вольность врачей. Решаем вопрос об открытии "психиатрических" и "наркологических" коек для COVID-пациентов", - рассказала глава министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень во время брифинга по ситуации с COVID-19.Она уточнила, что сейчас в регионе оборудовано 2500 коек поточным кислородом, еще 2500 - снабжено концентраторами."Количество больных в несколько раз больше, чем в прошлом году. К сожалению, у нас мало персонала для такого количества больных, с которым сталкиваемся", - добавила она.По данным ведомства, сейчас в больницах региона 4 412 человек, из них 554 в тяжелом состоянии, 229 подключены к аппаратам ИВЛ.За время пандемии в Пермском крае коронавирусом заразились около 114 тысяч человек, более 97 тысяч вылечились, 5 514 — скончались. Первую прививку поставили 841 тысяча жителей, завершили вакцинацию (поставили обе прививки) — 660 тысяч человек. -0-

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, пермский край, коронавирус в россии