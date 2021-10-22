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В пермских больницах начали устанавливать дополнительные койки в коридорах
В пермских больницах начали устанавливать дополнительные койки в коридорах - РИА Новости, 22.10.2021
В пермских больницах начали устанавливать дополнительные койки в коридорах
Дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией руководство больниц вынуждено оборудовать в коридорах из-за большого количества заразившихся, сообщила РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:31
2021-10-22T12:31
2021-10-22T12:49
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пермский край
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ПЕРМЬ, 22 окт - РИА Новости. Дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией руководство больниц вынуждено оборудовать в коридорах из-за большого количества заразившихся, сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень."Изыскиваем резервы для открытия дополнительных коек. Вынуждены прибегать к рекреации коридоров. Это наше требование, а не вольность врачей. Решаем вопрос об открытии "психиатрических" и "наркологических" коек для COVID-пациентов", - рассказала глава министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень во время брифинга по ситуации с COVID-19.Она уточнила, что сейчас в регионе оборудовано 2500 коек поточным кислородом, еще 2500 - снабжено концентраторами."Количество больных в несколько раз больше, чем в прошлом году. К сожалению, у нас мало персонала для такого количества больных, с которым сталкиваемся", - добавила она.По данным ведомства, сейчас в больницах региона 4 412 человек, из них 554 в тяжелом состоянии, 229 подключены к аппаратам ИВЛ.За время пандемии в Пермском крае коронавирусом заразились около 114 тысяч человек, более 97 тысяч вылечились, 5 514 — скончались. Первую прививку поставили 841 тысяча жителей, завершили вакцинацию (поставили обе прививки) — 660 тысяч человек. -0-
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, пермский край, коронавирус в россии
12:31 22.10.2021 (обновлено: 12:49 22.10.2021)
В пермских больницах начали устанавливать дополнительные койки в коридорах
Больницы Пермского края начали устанавливать койки для больных коронавирусом в коридорах
ПЕРМЬ, 22 окт - РИА Новости.
Дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией руководство больниц вынуждено оборудовать в коридорах из-за большого количества заразившихся, сообщила министр здравоохранения Пермского края
Анастасия Крутень.
"Изыскиваем резервы для открытия дополнительных коек. Вынуждены прибегать к рекреации коридоров. Это наше требование, а не вольность врачей. Решаем вопрос об открытии "психиатрических" и "наркологических" коек для COVID-пациентов", - рассказала глава министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень во время брифинга по ситуации с COVID-19.
Она уточнила, что сейчас в регионе оборудовано 2500 коек поточным кислородом, еще 2500 - снабжено концентраторами.
"Количество больных в несколько раз больше, чем в прошлом году. К сожалению, у нас мало персонала для такого количества больных, с которым сталкиваемся", - добавила она.
По данным ведомства, сейчас в больницах региона 4 412 человек, из них 554 в тяжелом состоянии, 229 подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии в Пермском крае коронавирусом заразились около 114 тысяч человек, более 97 тысяч вылечились, 5 514 — скончались. Первую прививку поставили 841 тысяча жителей, завершили вакцинацию (поставили обе прививки) — 660 тысяч человек. -0-