https://ria.ru/20211022/biznes-1755736642.html
Белоусов провел совещание по антикризисным мерам господдержки бизнеса
Белоусов провел совещание по антикризисным мерам господдержки бизнеса - РИА Новости, 22.10.2021
Белоусов провел совещание по антикризисным мерам господдержки бизнеса
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов провел совещание по антикризисным мерам поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, ею... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T09:53
2021-10-22T09:53
2021-10-22T09:53
распространение коронавируса
экономика
андрей белоусов
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584886792_0:46:2897:1676_1920x0_80_0_0_77a1ac1ad1f39dcd7c86596cb873ea37.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов провел совещание по антикризисным мерам поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, ею будет охвачено около 3 миллионов человек, сообщил журналистам представитель Белоусова.В среду президент России Владимир Путин поддержал предложение кабмина о введении с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней. В этих условиях правительство предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0) и осуществить прямые выплаты малому и среднему бизнесу в размере 1 МРОТ на одного сотрудника."Белоусов провел совещание с банками по введению антикризисных мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. На встрече с участием Минэкономразвития, Минфина, ФНС и Банка России обсудили запуск второго этапа льготной программы кредитования ФОТ 3.0. … На отдельном совещании с профильными ведомствами также обсудили механику оказания грантовой поддержки бизнесу", - говорится в сообщении."По словам Андрея Белоусова, поддержка охватит около 3 миллиона работников в секторе МСП, включая индивидуальных предпринимателей", - добавил представитель Белоусова.
https://ria.ru/20211020/uscherb-1755405550.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584886792_44:0:2619:1931_1920x0_80_0_0_8af80d40b9d3f7f4ba869407cd5af081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей белоусов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Белоусов провел совещание по антикризисным мерам господдержки бизнеса
Белоусов провел совещание по антикризисным мерам господдержки бизнеса в условиях COVID-19