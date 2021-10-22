https://ria.ru/20211022/biznes-1755736642.html

Белоусов провел совещание по антикризисным мерам господдержки бизнеса

Белоусов провел совещание по антикризисным мерам господдержки бизнеса - РИА Новости, 22.10.2021

Белоусов провел совещание по антикризисным мерам господдержки бизнеса

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов провел совещание по антикризисным мерам поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, ею... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T09:53

2021-10-22T09:53

2021-10-22T09:53

распространение коронавируса

экономика

андрей белоусов

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584886792_0:46:2897:1676_1920x0_80_0_0_77a1ac1ad1f39dcd7c86596cb873ea37.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов провел совещание по антикризисным мерам поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, ею будет охвачено около 3 миллионов человек, сообщил журналистам представитель Белоусова.В среду президент России Владимир Путин поддержал предложение кабмина о введении с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней. В этих условиях правительство предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0) и осуществить прямые выплаты малому и среднему бизнесу в размере 1 МРОТ на одного сотрудника."Белоусов провел совещание с банками по введению антикризисных мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. На встрече с участием Минэкономразвития, Минфина, ФНС и Банка России обсудили запуск второго этапа льготной программы кредитования ФОТ 3.0. … На отдельном совещании с профильными ведомствами также обсудили механику оказания грантовой поддержки бизнесу", - говорится в сообщении."По словам Андрея Белоусова, поддержка охватит около 3 миллиона работников в секторе МСП, включая индивидуальных предпринимателей", - добавил представитель Белоусова.

https://ria.ru/20211020/uscherb-1755405550.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, андрей белоусов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии