https://ria.ru/20211022/bezhentsy-1755861918.html
Байден выделил почти миллиард долларов на переселение афганских беженцев
Байден выделил почти миллиард долларов на переселение афганских беженцев - РИА Новости, 22.10.2021
Байден выделил почти миллиард долларов на переселение афганских беженцев
Президент США Джо Байден одобрил выделение средств из федерального бюджета США в размере почти 1 миллиарда долларов на операции, связанные с переселением... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T18:39
2021-10-22T18:39
2021-10-22T18:42
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден одобрил выделение средств из федерального бюджета США в размере почти 1 миллиарда долларов на операции, связанные с переселением афганских беженцев, говорится в меморандуме, подписанном главой государства."Властью, данной мне как президенту Конституцией и законами США... я постановляю, что для национальных интересов страны важно предоставить помощь в размере, не превышающем $976,1 миллиона, для удовлетворения неотложных нужд в рамках поддержки операции "Добро пожаловать, союзники" и других связанных с ней усилий госдепартамента, включая дополнительное переселение лиц, подвергшихся риску в свете сложившихся обстоятельств в Афганистане", - сказано в документе, направленном президентом госсекретарю США Энтони Блинкену.
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в мире, сша, афганистан, джо байден, беженцы, мигранты
18:39 22.10.2021 (обновлено: 18:42 22.10.2021)
Байден выделил почти миллиард долларов на переселение афганских беженцев
Меморандум: Байден выделил почти миллиард долларов на переселение афганских беженцев