https://ria.ru/20211022/bezhentsy-1755861918.html

Байден выделил почти миллиард долларов на переселение афганских беженцев

Байден выделил почти миллиард долларов на переселение афганских беженцев - РИА Новости, 22.10.2021

Байден выделил почти миллиард долларов на переселение афганских беженцев

Президент США Джо Байден одобрил выделение средств из федерального бюджета США в размере почти 1 миллиарда долларов на операции, связанные с переселением... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:39

2021-10-22T18:39

2021-10-22T18:42

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден одобрил выделение средств из федерального бюджета США в размере почти 1 миллиарда долларов на операции, связанные с переселением афганских беженцев, говорится в меморандуме, подписанном главой государства."Властью, данной мне как президенту Конституцией и законами США... я постановляю, что для национальных интересов страны важно предоставить помощь в размере, не превышающем $976,1 миллиона, для удовлетворения неотложных нужд в рамках поддержки операции "Добро пожаловать, союзники" и других связанных с ней усилий госдепартамента, включая дополнительное переселение лиц, подвергшихся риску в свете сложившихся обстоятельств в Афганистане", - сказано в документе, направленном президентом госсекретарю США Энтони Блинкену.

https://ria.ru/20211014/afganistan-1754529099.html

сша

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в мире, сша, афганистан, джо байден, беженцы, мигранты