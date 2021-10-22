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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/belorussiya-1755774183.html
Песков ответил на вопрос об ограничении въезда жителей Белоруссии в Россию
Песков ответил на вопрос об ограничении въезда жителей Белоруссии в Россию - РИА Новости, 22.10.2021
Песков ответил на вопрос об ограничении въезда жителей Белоруссии в Россию
Сигналов по ограничению въезда белорусских граждан в Россию из-за ситуации с коронавирусом от оперштаба не поступало, до сих пор каких-то рекомендаций на этот... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:43
2021-10-22T12:43
распространение коронавируса
в мире
белоруссия
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Сигналов по ограничению въезда белорусских граждан в Россию из-за ситуации с коронавирусом от оперштаба не поступало, до сих пор каких-то рекомендаций на этот счет не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас таких сигналов из оперативного штаба правительства мы не получали. В любом случае такие заключения выносят эксперты из оперативного штаба. Естественно, в основу решений ложатся рекомендации экспертов, специалистов Роспотребнадзора, медиков и так далее, и тому подобное, миграционных служб. Поэтому до сих пор каких-то таких рекомендаций не было", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможном ограничении въезда белорусских граждан в связи с коронавирусом.
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в мире, белоруссия, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
12:43 22.10.2021
 
Песков ответил на вопрос об ограничении въезда жителей Белоруссии в Россию

Песков: рекомендаций по ограничению въезда белорусских граждан из-за COVID-19 не было

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкКонцерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Сигналов по ограничению въезда белорусских граждан в Россию из-за ситуации с коронавирусом от оперштаба не поступало, до сих пор каких-то рекомендаций на этот счет не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас таких сигналов из оперативного штаба правительства мы не получали. В любом случае такие заключения выносят эксперты из оперативного штаба. Естественно, в основу решений ложатся рекомендации экспертов, специалистов Роспотребнадзора, медиков и так далее, и тому подобное, миграционных служб. Поэтому до сих пор каких-то таких рекомендаций не было", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможном ограничении въезда белорусских граждан в связи с коронавирусом.
Женщины в защитных масках отдыхают в сквере на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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Распространение коронавирусаВ миреБелоруссияДмитрий ПесковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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