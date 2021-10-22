https://ria.ru/20211022/bayden-1755738620.html

Байдена заклинило в прямом эфире

Поза Байдена озадачила пользователей Сети - РИА Новости, 22.10.2021

Байдена заклинило в прямом эфире

Пользователи Twitter активно обсуждают поведение президента США Джо Байдена на встрече с избирателями. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:07

2021-10-22T10:07

2021-10-22T12:50

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают поведение президента США Джо Байдена на встрече с избирателями.В частности, когда ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в США, глава Белого дома согнул руки в локтях, сжал кулаки и простоял в такой позе около пятнадцати секунд.Эти кадры быстро распространились по социальным сетям и вызвали бурную реакцию среди комментаторов."Мой ребенок делает то же самое, когда хочет в туалет", — написал Halloween Guy Don Diesel."Может, у него пропала мышечная память, потому что ему пришлось произнести аж целых две речи за день?" — иронизирует Teledamus.Многие читатели стали выкладывать картинки, где Байдена сравнивают с игрушечным солдатиком, лыжником и "человеком-джетпаком".Встреча американского лидера с избирателями прошла накануне в формате таунхолла (общего городского собрания) на телеканале CNN.

https://radiosputnik.ria.ru/20210905/bayden-1748752563.html

сша

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в мире, сша, джо байден