https://ria.ru/20211022/bayden-1755738620.html
Байдена заклинило в прямом эфире
Поза Байдена озадачила пользователей Сети - РИА Новости, 22.10.2021
Байдена заклинило в прямом эфире
Пользователи Twitter активно обсуждают поведение президента США Джо Байдена на встрече с избирателями. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:07
2021-10-22T10:07
2021-10-22T12:50
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают поведение президента США Джо Байдена на встрече с избирателями.В частности, когда ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в США, глава Белого дома согнул руки в локтях, сжал кулаки и простоял в такой позе около пятнадцати секунд.Эти кадры быстро распространились по социальным сетям и вызвали бурную реакцию среди комментаторов."Мой ребенок делает то же самое, когда хочет в туалет", — написал Halloween Guy Don Diesel."Может, у него пропала мышечная память, потому что ему пришлось произнести аж целых две речи за день?" — иронизирует Teledamus.Многие читатели стали выкладывать картинки, где Байдена сравнивают с игрушечным солдатиком, лыжником и "человеком-джетпаком".Встреча американского лидера с избирателями прошла накануне в формате таунхолла (общего городского собрания) на телеканале CNN.
https://radiosputnik.ria.ru/20210905/bayden-1748752563.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, сша, джо байден
10:07 22.10.2021 (обновлено: 12:50 22.10.2021)
Поза Байдена озадачила пользователей Сети
Пользователи Twitter удивились позе президента США Байдена во время встречи с избирателями
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Пользователи Twitter активно обсуждают поведение президента США Джо Байдена
на встрече с избирателями.
В частности, когда ведущий зачитывал вопрос о темпах инфляции в США, глава Белого дома согнул руки в локтях, сжал кулаки и простоял в такой позе около пятнадцати секунд.
Эти кадры быстро распространились по социальным сетям и вызвали бурную реакцию среди комментаторов.
"Мой ребенок делает то же самое, когда хочет в туалет", — написал Halloween Guy Don Diesel.
"Может, у него пропала мышечная память, потому что ему пришлось произнести аж целых две речи за день?" — иронизирует Teledamus.
"Вы пытались отключить его на минуту и снова подключить?" — шутит другой пользователь.
Многие читатели стали выкладывать картинки, где Байдена сравнивают с игрушечным солдатиком, лыжником и "человеком-джетпаком".
Встреча американского лидера с избирателями прошла накануне в формате таунхолла (общего городского собрания) на телеканале CNN
.