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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211022/baldwin-1755785717.html
Актеры и режиссеры отреагировали на смертельный выстрел Болдуина
Актеры и режиссеры отреагировали на смертельный выстрел Болдуина - РИА Новости, 22.10.2021
Актеры и режиссеры отреагировали на смертельный выстрел Болдуина
Знаменитые актеры и режиссеры отреагировали в соцсетях на смертельный выстрел, совершенный Алеком Болдуином на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в штате... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:12
2021-10-22T14:12
культура
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
новости культуры
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нью-мексико
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Знаменитые актеры и режиссеры отреагировали в соцсетях на смертельный выстрел, совершенный Алеком Болдуином на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико, в результате которого погибла кинооператор 42-летняя Галина Хатчинс и был ранен в ключицу режиссер (вскоре его выписали из больницы).Одним из первых печальную новость прокомментировал в Twitter звезда трилогии "Властелин колец" актер Элайджа Вуд. Об инциденте высказался и режиссер Джеймс Ганн, снявший такие блокбастеры, как "Стражи галактики" и "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Работа над такого рода фильмами всегда риск для членов съемочной группы и актеров из-за сложных боевых сцен и не только. По словам актера и продюсера Пола Шира, произошедшее в Нью-Мексико — самое настоящее "преступление". "Я опустошен. Это трудно назвать трагедией, так как существует множество правил, чтобы избежать подобное. Я даже понять не могу, как такое возможно. Сколько же людей должны были проявить халатность? Это преступление. Галина обладала огромным талантом. Внутри меня все переворачивается", — высказался Шир. Ранее СМИ писали, что пистолет, который использовался в качестве реквизита должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Ими оказались режиссер картины и оператор. У режиссера картины оказалась повреждена ключица, оператор в критическом состоянии была доставлена санавиацией в больницу, где умерла от полученных ранений.Съемки фильма остановлены на время расследования.
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алек болдуин (александр рэй болдуин iii), новости культуры, twitter, нью-мексико, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
14:12 22.10.2021
 
Актеры и режиссеры отреагировали на смертельный выстрел Болдуина

Известные актеры и режиссеры отреагировали в соцсетях на смертельный выстрел Болдуина

© AP Photo / Invision/Richard ShotwellГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Знаменитые актеры и режиссеры отреагировали в соцсетях на смертельный выстрел, совершенный Алеком Болдуином на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико, в результате которого погибла кинооператор 42-летняя Галина Хатчинс и был ранен в ключицу режиссер (вскоре его выписали из больницы).
Одним из первых печальную новость прокомментировал в Twitter звезда трилогии "Властелин колец" актер Элайджа Вуд.

"Совершенно ужасающие и обескураживающие новости о кинематографисте Галине Хатчинс. Мое сердце с ее семьей", — написал Вуд.

Об инциденте высказался и режиссер Джеймс Ганн, снявший такие блокбастеры, как "Стражи галактики" и "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Работа над такого рода фильмами всегда риск для членов съемочной группы и актеров из-за сложных боевых сцен и не только.

"Больше всего я опасаюсь, что кто-то будет смертельно ранен во время работы над моими проектами. Я молюсь, чтобы этого никогда не произошло. Я соболезную всем, кто пострадал на съемках "Ржавчины", особенно семье Галины Хатчинс", — разместил в твиттере пост Джеймс Ганн.

По словам актера и продюсера Пола Шира, произошедшее в Нью-Мексико — самое настоящее "преступление".
"Я опустошен. Это трудно назвать трагедией, так как существует множество правил, чтобы избежать подобное. Я даже понять не могу, как такое возможно. Сколько же людей должны были проявить халатность? Это преступление. Галина обладала огромным талантом. Внутри меня все переворачивается", — высказался Шир.
Ранее СМИ писали, что пистолет, который использовался в качестве реквизита должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Ими оказались режиссер картины и оператор. У режиссера картины оказалась повреждена ключица, оператор в критическом состоянии была доставлена санавиацией в больницу, где умерла от полученных ранений.
Съемки фильма остановлены на время расследования.
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КультураАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Новости культурыTwitterНью-МексикоУбийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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