https://ria.ru/20211022/baldwin-1755785717.html

Актеры и режиссеры отреагировали на смертельный выстрел Болдуина

Актеры и режиссеры отреагировали на смертельный выстрел Болдуина - РИА Новости, 22.10.2021

Актеры и режиссеры отреагировали на смертельный выстрел Болдуина

Знаменитые актеры и режиссеры отреагировали в соцсетях на смертельный выстрел, совершенный Алеком Болдуином на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в штате... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:12

2021-10-22T14:12

2021-10-22T14:12

культура

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

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убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Знаменитые актеры и режиссеры отреагировали в соцсетях на смертельный выстрел, совершенный Алеком Болдуином на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико, в результате которого погибла кинооператор 42-летняя Галина Хатчинс и был ранен в ключицу режиссер (вскоре его выписали из больницы).Одним из первых печальную новость прокомментировал в Twitter звезда трилогии "Властелин колец" актер Элайджа Вуд. Об инциденте высказался и режиссер Джеймс Ганн, снявший такие блокбастеры, как "Стражи галактики" и "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Работа над такого рода фильмами всегда риск для членов съемочной группы и актеров из-за сложных боевых сцен и не только. По словам актера и продюсера Пола Шира, произошедшее в Нью-Мексико — самое настоящее "преступление". "Я опустошен. Это трудно назвать трагедией, так как существует множество правил, чтобы избежать подобное. Я даже понять не могу, как такое возможно. Сколько же людей должны были проявить халатность? Это преступление. Галина обладала огромным талантом. Внутри меня все переворачивается", — высказался Шир. Ранее СМИ писали, что пистолет, который использовался в качестве реквизита должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Ими оказались режиссер картины и оператор. У режиссера картины оказалась повреждена ключица, оператор в критическом состоянии была доставлена санавиацией в больницу, где умерла от полученных ранений.Съемки фильма остановлены на время расследования.

https://ria.ru/20211022/bolduin-1755787263.html

нью-мексико

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алек болдуин (александр рэй болдуин iii), новости культуры, twitter, нью-мексико, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма