Актеры и режиссеры отреагировали на смертельный выстрел Болдуина
Известные актеры и режиссеры отреагировали в соцсетях на смертельный выстрел Болдуина
© AP Photo / Invision/Richard ShotwellГолливудский актер Алек Болдуин
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Знаменитые актеры и режиссеры отреагировали в соцсетях на смертельный выстрел, совершенный Алеком Болдуином на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико, в результате которого погибла кинооператор 42-летняя Галина Хатчинс и был ранен в ключицу режиссер (вскоре его выписали из больницы).
Одним из первых печальную новость прокомментировал в Twitter звезда трилогии "Властелин колец" актер Элайджа Вуд.
Absolutely horrifying and devastating news about cinematographer, Halyna Hutchins. My heart goes out to her family.— Elijah Wood (@elijahwood) October 22, 2021
"Совершенно ужасающие и обескураживающие новости о кинематографисте Галине Хатчинс. Мое сердце с ее семьей", — написал Вуд.
Об инциденте высказался и режиссер Джеймс Ганн, снявший такие блокбастеры, как "Стражи галактики" и "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Работа над такого рода фильмами всегда риск для членов съемочной группы и актеров из-за сложных боевых сцен и не только.
My greatest fear is that someone will be fatally hurt on one of my sets. I pray this will never happen. My heart goes out to all of those affected by the tragedy today on Rust, especially Halyna Hutchins & her family.— James Gunn (@JamesGunn) October 22, 2021
"Больше всего я опасаюсь, что кто-то будет смертельно ранен во время работы над моими проектами. Я молюсь, чтобы этого никогда не произошло. Я соболезную всем, кто пострадал на съемках "Ржавчины", особенно семье Галины Хатчинс", — разместил в твиттере пост Джеймс Ганн.
По словам актера и продюсера Пола Шира, произошедшее в Нью-Мексико — самое настоящее "преступление".
"Я опустошен. Это трудно назвать трагедией, так как существует множество правил, чтобы избежать подобное. Я даже понять не могу, как такое возможно. Сколько же людей должны были проявить халатность? Это преступление. Галина обладала огромным талантом. Внутри меня все переворачивается", — высказался Шир.
Ранее СМИ писали, что пистолет, который использовался в качестве реквизита должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Ими оказались режиссер картины и оператор. У режиссера картины оказалась повреждена ключица, оператор в критическом состоянии была доставлена санавиацией в больницу, где умерла от полученных ранений.
Съемки фильма остановлены на время расследования.