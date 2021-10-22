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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211022/altay-1755764190.html
Алтай получил высокую оценку за управление бюджетом
Алтай получил высокую оценку за управление бюджетом - РИА Новости, 22.10.2021
Алтай получил высокую оценку за управление бюджетом
Минфин России дал высокую оценку качеству управления бюджетом Алтайского края, такие данные содержатся в отчете по результатам анализа за 2020 год, сообщает... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:58
2021-10-22T11:58
алтайский край
экономика
алтайский край
fitch ratings
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
россия
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БАРНАУЛ, 22 окт - РИА Новости. Минфин России дал высокую оценку качеству управления бюджетом Алтайского края, такие данные содержатся в отчете по результатам анализа за 2020 год, сообщает официальный сайт правительства региона."Министерством финансов Российской Федерации опубликованы результаты оценки качества управления региональными финансами за 2020 год. Согласно проведенному анализу, Алтайский край отнесен к группе субъектов с высоким качеством управления", - говорится в сообщении.Уточняется, что Минфин России проводит такой мониторинг ежегодно с 2009 года."По результатам 2020 года в первую группу вошли 24 региона России, и Алтайский край стабильно входит в их число на протяжении 11 лет. Такая оценка - результат системной работы по укреплению бюджета, повышению эффективности сектора государственного управления", - подчёркивается в сообщении.Официальный сайт уточняет, что в течение 2021 года сразу два агентства подтвердили высокий кредитный рейтинг Алтайского края и стабильный прогноз на будущее."Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги Алтайского края на уровне "ВВВ-". Прогноз по долгосрочным рейтингам - "Стабильный". В августе 2021 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Алтайского края на уровне А+(RU), прогноз "Стабильный", - говорится в сообщении.
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экономика, алтайский край, fitch ratings, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), россия
11:58 22.10.2021
 
Алтай получил высокую оценку за управление бюджетом

Правительство Алтайского края: регион получил высокую оценку за управление бюджетом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНа берегу Телецкого озера вблизи поселка Яйлю в Алтайском природном биосферном заповеднике Республики Алтай
На берегу Телецкого озера вблизи поселка Яйлю в Алтайском природном биосферном заповеднике Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 22 окт - РИА Новости. Минфин России дал высокую оценку качеству управления бюджетом Алтайского края, такие данные содержатся в отчете по результатам анализа за 2020 год, сообщает официальный сайт правительства региона.
"Министерством финансов Российской Федерации опубликованы результаты оценки качества управления региональными финансами за 2020 год. Согласно проведенному анализу, Алтайский край отнесен к группе субъектов с высоким качеством управления", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что Минфин России проводит такой мониторинг ежегодно с 2009 года.
"По результатам 2020 года в первую группу вошли 24 региона России, и Алтайский край стабильно входит в их число на протяжении 11 лет. Такая оценка - результат системной работы по укреплению бюджета, повышению эффективности сектора государственного управления", - подчёркивается в сообщении.
Официальный сайт уточняет, что в течение 2021 года сразу два агентства подтвердили высокий кредитный рейтинг Алтайского края и стабильный прогноз на будущее.
"Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги Алтайского края на уровне "ВВВ-". Прогноз по долгосрочным рейтингам - "Стабильный". В августе 2021 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Алтайского края на уровне А+(RU), прогноз "Стабильный", - говорится в сообщении.
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Алтайский крайЭкономикаАлтайский крайFitch RatingsНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Россия
 
 
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