https://ria.ru/20211022/altay-1755764190.html

Алтай получил высокую оценку за управление бюджетом

Алтай получил высокую оценку за управление бюджетом - РИА Новости, 22.10.2021

Алтай получил высокую оценку за управление бюджетом

Минфин России дал высокую оценку качеству управления бюджетом Алтайского края, такие данные содержатся в отчете по результатам анализа за 2020 год, сообщает... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:58

2021-10-22T11:58

2021-10-22T11:58

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алтайский край

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БАРНАУЛ, 22 окт - РИА Новости. Минфин России дал высокую оценку качеству управления бюджетом Алтайского края, такие данные содержатся в отчете по результатам анализа за 2020 год, сообщает официальный сайт правительства региона."Министерством финансов Российской Федерации опубликованы результаты оценки качества управления региональными финансами за 2020 год. Согласно проведенному анализу, Алтайский край отнесен к группе субъектов с высоким качеством управления", - говорится в сообщении.Уточняется, что Минфин России проводит такой мониторинг ежегодно с 2009 года."По результатам 2020 года в первую группу вошли 24 региона России, и Алтайский край стабильно входит в их число на протяжении 11 лет. Такая оценка - результат системной работы по укреплению бюджета, повышению эффективности сектора государственного управления", - подчёркивается в сообщении.Официальный сайт уточняет, что в течение 2021 года сразу два агентства подтвердили высокий кредитный рейтинг Алтайского края и стабильный прогноз на будущее."Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги Алтайского края на уровне "ВВВ-". Прогноз по долгосрочным рейтингам - "Стабильный". В августе 2021 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Алтайского края на уровне А+(RU), прогноз "Стабильный", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211020/remont-1755445608.html

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алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, алтайский край, fitch ratings, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), россия