https://ria.ru/20211022/albaniya-1755743607.html
На телах россиян, обнаруженных мертвыми в Албании, не нашли следов насилия
На телах россиян, обнаруженных мертвыми в Албании, не нашли следов насилия - РИА Новости, 22.10.2021
На телах россиян, обнаруженных мертвыми в Албании, не нашли следов насилия
На телах четырех российских туристов, которых обнаружили мертвыми в албанском отеле, не нашли следов насилия, передает портал Albanian Daily News со ссылкой на... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:34
2021-10-22T10:34
2021-10-22T11:19
албания
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. На телах четырех российских туристов, которых обнаружили мертвыми в албанском отеле, не нашли следов насилия, передает портал Albanian Daily News со ссылкой на отчет прокуратуры."В документах говорится, что на телах погибших не обнаружено следов насилия, для проверки были взяли пробы воды из бассейна и хлора для дезинфекции", — говорится в сообщении.Кроме того, следователи изучили записи с камер видеонаблюдения — по предварительным данным, погибшие до момента входа в помещение спа находились в хорошем физическом состоянии.Вечером 15 октября четырех россиян нашли мертвыми в сауне отеля Gloria в деревне Керрет округа Кавая в Албании. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье. Местные СМИ приводили и неофициальные версии: отравление хлором для бассейна или же едой. Генпрокуратура Албании возбудила уголовное дело об убийстве.Консульский отдел российского посольства в Тиране находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и выясняет обстоятельства случившегося. Дипломаты рассчитывают на тщательное расследование.
https://ria.ru/20211017/turisty-1754938165.html
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албания, гибель россиян в албанском отеле, в мире, здоровье - общество, россия, новости - туризм
10:34 22.10.2021 (обновлено: 11:19 22.10.2021)
На телах россиян, обнаруженных мертвыми в Албании, не нашли следов насилия
Следов насилия на телах россиян, найденных мертвыми в Албании, не обнаружено