Онлайн-конференция о проблеме ожирения
27 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Ожирение. Косметический дефект или угроза для здоровья?". Мероприятие проводится в преддверии Дня борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября.
Участники:
- доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ГБОУ ДПО РМАПО Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр АМЕТОВ;
- врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, специалист по питанию и пищевому поведению у людей с избыточным весом Олеся ГУРОВА;
- актриса Надежда АНГАРСКАЯ.
- доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ГБОУ ДПО РМАПО Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр АМЕТОВ;
- врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, специалист по питанию и пищевому поведению у людей с избыточным весом Олеся ГУРОВА;
- актриса Надежда АНГАРСКАЯ.
Модератор – журналист, телеведущая Яна ЧУРИКОВА.
Ожирением страдают более 30% россиян. Окружающая среда, условия жизни, стрессы и другие факторы оказывают негативное влияние на здоровье и, как следствие, на портрет современного человека. Культура питания изменилась, физическая активность снизилась и это привело к тому, что ожирение стало большой проблемой. Ожирение является причиной более 200 заболеваний, в том числе инсультов, инфарктов и сахарного диабета. Его часто рассматривают как косметический дефект. Среднее время между осознанием проблемы и обращением к специалисту составляет 6 лет.
В ходе мероприятия эксперты обсудят главную неинфекционную пандемию 21 века. Они воссоздадут модель "врач-эндокринолог – специалист по пищевому поведению – пациент" и попытаются понять, где проходит грань между недовольством лишними килограммами и проблемами со здоровьем.
Справедливо ли возлагать ответственность за неудачи в похудении исключительно на человека? Какова роль врача в достижении успеха?
В ходе мероприятия эксперты обсудят главную неинфекционную пандемию 21 века. Они воссоздадут модель "врач-эндокринолог – специалист по пищевому поведению – пациент" и попытаются понять, где проходит грань между недовольством лишними килограммами и проблемами со здоровьем.
Справедливо ли возлагать ответственность за неудачи в похудении исключительно на человека? Какова роль врача в достижении успеха?
Организатор мероприятия: компания ООО "Ново Нордиск".
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