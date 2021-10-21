https://ria.ru/20211021/zdorove-1755606900.html

Онлайн-конференция о проблеме ожирения

Онлайн-конференция о проблеме ожирения - РИА Новости, 21.10.2021

Онлайн-конференция о проблеме ожирения

27 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Ожирение. Косметический дефект или угроза для здоровья?". Мероприятие проводится в преддверии Дня борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября.

2021-10-21T15:46

2021-10-21T15:46

2021-10-21T15:46

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Задать вопросУчастники:- доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ГБОУ ДПО РМАПО Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр АМЕТОВ;- врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, специалист по питанию и пищевому поведению у людей с избыточным весом Олеся ГУРОВА;- актриса Надежда АНГАРСКАЯ.Модератор – журналист, телеведущая Яна ЧУРИКОВА.Ожирением страдают более 30% россиян. Окружающая среда, условия жизни, стрессы и другие факторы оказывают негативное влияние на здоровье и, как следствие, на портрет современного человека. Культура питания изменилась, физическая активность снизилась и это привело к тому, что ожирение стало большой проблемой. Ожирение является причиной более 200 заболеваний, в том числе инсультов, инфарктов и сахарного диабета. Его часто рассматривают как косметический дефект. Среднее время между осознанием проблемы и обращением к специалисту составляет 6 лет.В ходе мероприятия эксперты обсудят главную неинфекционную пандемию 21 века. Они воссоздадут модель "врач-эндокринолог – специалист по пищевому поведению – пациент" и попытаются понять, где проходит грань между недовольством лишними килограммами и проблемами со здоровьем.Справедливо ли возлагать ответственность за неудачи в похудении исключительно на человека? Какова роль врача в достижении успеха?Организатор мероприятия: компания ООО "Ново Нордиск".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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