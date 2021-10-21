https://ria.ru/20211021/vykhodnye-1755643260.html

Вологодская область объявила нерабочими дни - с 30 октября по 7 ноября

Вологодская область объявила нерабочими дни - с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021

Вологодская область объявила нерабочими дни - с 30 октября по 7 ноября

Власти Вологодской области объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно, сообщил губернатор Олег Кувшинников на заседании оперштаба по борьбе с РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:48

2021-10-21T17:48

2021-10-21T17:48

вологодская область

олег кувшинников

коронавирус в россии

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ВОЛОГДА, 21 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно, сообщил губернатор Олег Кувшинников на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией."На территории региона нерабочие дни будут введены в тот же период, что и по всей стране, без увеличения по продолжительности", - сказал Кувшинников.По его словам, в период с 30 октября по 7 ноября работать будут только предприятия жизнеобеспечения и предприятия непрерывного цикла, структуры, задействованные в обеспечении поставок лекарств и средств от Covid-19, продовольственные магазины. В школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования, колледжах и техникумах будут объявлены каникулы. Всех работающих вологжан старше 60 лет, неболевших и непривитых, отправят на изоляцию сроком на 4 недели.По данным оперштаба, на 21 октября в регионе вакцинировано 36,8 % взрослого населения, по этому показателю регион поднялся на 69 с 76 места по России. Темпы вакцинации с начала октября выросли почти в два раза, и в ряде районов – Усть-Кубинском, Верховажском, Нюксенском - достигли или превысили 60% от количества взрослых. Однако достичь порога в 80% при сохраняющихся темпах вакцинации удастся не ранее февраля следующего года.

https://ria.ru/20211012/remont-1754206998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кувшинников, коронавирус в россии