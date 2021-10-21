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Вологодская область объявила нерабочими дни - с 30 октября по 7 ноября
Вологодская область объявила нерабочими дни - с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021
Вологодская область объявила нерабочими дни - с 30 октября по 7 ноября
Власти Вологодской области объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно, сообщил губернатор Олег Кувшинников на заседании оперштаба по борьбе с РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:48
2021-10-21T17:48
2021-10-21T17:48
вологодская область
олег кувшинников
коронавирус в россии
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ВОЛОГДА, 21 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно, сообщил губернатор Олег Кувшинников на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией."На территории региона нерабочие дни будут введены в тот же период, что и по всей стране, без увеличения по продолжительности", - сказал Кувшинников.По его словам, в период с 30 октября по 7 ноября работать будут только предприятия жизнеобеспечения и предприятия непрерывного цикла, структуры, задействованные в обеспечении поставок лекарств и средств от Covid-19, продовольственные магазины. В школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования, колледжах и техникумах будут объявлены каникулы. Всех работающих вологжан старше 60 лет, неболевших и непривитых, отправят на изоляцию сроком на 4 недели.По данным оперштаба, на 21 октября в регионе вакцинировано 36,8 % взрослого населения, по этому показателю регион поднялся на 69 с 76 места по России. Темпы вакцинации с начала октября выросли почти в два раза, и в ряде районов – Усть-Кубинском, Верховажском, Нюксенском - достигли или превысили 60% от количества взрослых. Однако достичь порога в 80% при сохраняющихся темпах вакцинации удастся не ранее февраля следующего года.
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олег кувшинников, коронавирус в россии
ВОЛОГДА, 21 окт – РИА Новости
. Власти Вологодской области
объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно, сообщил губернатор Олег Кувшинников
на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"На территории региона нерабочие дни будут введены в тот же период, что и по всей стране, без увеличения по продолжительности", - сказал Кувшинников.
По его словам, в период с 30 октября по 7 ноября работать будут только предприятия жизнеобеспечения и предприятия непрерывного цикла, структуры, задействованные в обеспечении поставок лекарств и средств от Covid-19, продовольственные магазины. В школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования, колледжах и техникумах будут объявлены каникулы. Всех работающих вологжан старше 60 лет, неболевших и непривитых, отправят на изоляцию сроком на 4 недели.
По данным оперштаба, на 21 октября в регионе вакцинировано 36,8 % взрослого населения, по этому показателю регион поднялся на 69 с 76 места по России. Темпы вакцинации с начала октября выросли почти в два раза, и в ряде районов – Усть-Кубинском, Верховажском, Нюксенском - достигли или превысили 60% от количества взрослых. Однако достичь порога в 80% при сохраняющихся темпах вакцинации удастся не ранее февраля следующего года.
"Пандемия не отступает. Но мы можем эту ситуацию переломить. Приглашаю всех, кто еще не привился, на пункты вакцинации. Мы сделаем все, чтобы вологжане, которые хотели бы привиться, могли это сделать в удобное время, быстро и без очередей", - сказал глава региона.