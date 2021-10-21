https://ria.ru/20211021/vstrecha-1755504852.html

Кличко и Зеленский встретились впервые за год

Кличко и Зеленский встретились впервые за год - РИА Новости, 21.10.2021

Кличко и Зеленский встретились впервые за год

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что впервые за год провел встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T01:43

2021-10-21T01:43

2021-10-21T01:47

в мире

украина

киев

владимир зеленский

виталий кличко

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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что впервые за год провел встречу с президентом страны Владимиром Зеленским.В начале октября Кличко говорил, что у него нет личного конфликта с Зеленским, но офис главы государства полностью абстрагировался от общения с ним.Отмечается, что встреча состоялась 19 октября в здании офиса президента Украины.С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.По его мнению, давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра. Мэр Киева считает, что украинские власти "дали задание" правоохранителям испортить ему репутацию.

https://ria.ru/20211005/klichko-1753127140.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, виталий кличко