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Кличко и Зеленский встретились впервые за год
Кличко и Зеленский встретились впервые за год - РИА Новости, 21.10.2021
Кличко и Зеленский встретились впервые за год
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что впервые за год провел встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T01:43
2021-10-21T01:47
в мире
украина
киев
владимир зеленский
виталий кличко
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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что впервые за год провел встречу с президентом страны Владимиром Зеленским.В начале октября Кличко говорил, что у него нет личного конфликта с Зеленским, но офис главы государства полностью абстрагировался от общения с ним.Отмечается, что встреча состоялась 19 октября в здании офиса президента Украины.С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.По его мнению, давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра. Мэр Киева считает, что украинские власти "дали задание" правоохранителям испортить ему репутацию.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, виталий кличко
01:43 21.10.2021 (обновлено: 01:47 21.10.2021)
 
Кличко и Зеленский встретились впервые за год

Мэр Киева Кличко заявил, что впервые за год провел встречу с президентом страны Зеленским

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что впервые за год провел встречу с президентом страны Владимиром Зеленским.
В начале октября Кличко говорил, что у него нет личного конфликта с Зеленским, но офис главы государства полностью абстрагировался от общения с ним.
"Мы, действительно, встретились. В первый раз за последний год. Говорили долго о проблемах столицы", - заявил Кличко украинскому изданию ZN.UA.
Отмечается, что встреча состоялась 19 октября в здании офиса президента Украины.
С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.
По его мнению, давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра. Мэр Киева считает, что украинские власти "дали задание" правоохранителям испортить ему репутацию.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 11:03
Кличко заявил, что пока не собирается в президенты Украины
 
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