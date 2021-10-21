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Орешкин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

Орешкин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 21.10.2021

Орешкин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

Помощник президента России Максим Орешкин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса, чтобы избежать в дальнейшем введения ограничительных мер. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:12

2021-10-21T14:12

2021-10-21T14:12

распространение коронавируса

общество

владимир путин

здоровье - общество

максим орешкин

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Помощник президента России Максим Орешкин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса, чтобы избежать в дальнейшем введения ограничительных мер.Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября. Данное решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 и укрепления здоровья россиян. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Главная причина необходимости таких более жестких мер - это низкий уровень вакцинации. Я тоже со своей стороны лично призываю всех вакцинироваться", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".Он отметил, что проблемы с перегрузкой медицинский учреждений, которые существуют в отдельных регионах, и необходимость "сбивать пик пандемии через ограничение экономической активности" - прямое следствие низкого уровня вакцинации. И вакцинация - самый простой способ избежать таких проблем в будущем."Мы видим это по опыту других стран - там, где уровень вакцинации приближается к уровню 90-95%, нет потребности введения таких жестких мер", - добавил он.По данным оперативного штаба, на 15 октября ткущего года в России полную вакцинацию от коронавируса прошли 47 558 639 человек.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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