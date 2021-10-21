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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755616826.html
Мурашко наградил сотрудников центра Гамалеи за создание вакцины от COVID-19
Мурашко наградил сотрудников центра Гамалеи за создание вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
Мурашко наградил сотрудников центра Гамалеи за создание вакцины от COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам Национального Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:15
2021-10-21T16:15
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
российский фонд прямых инвестиций
коронавирусы
вакцины
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам Национального Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи за активное участие в создании и производстве вакцины против коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Минздрава РФ."Министр здравоохранения Российской Федерации вручил государственные награды сотрудникам Национального Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи", - говорится в сообщении.Орденом почета за активное участие в создании и производстве вакцины против коронавируса награжден один из авторов векторной вирусной платформы заместитель директора по научной работе подразделения центра Гамалеи "Институт вирусологии им. Д.И.Ивановского" Борис Народицкий, уточнили в министерстве.Кроме того, высокие награды получили более 40 сотрудников центра, принимавших непосредственное участие в разработке и налаживании промышленного производства "Спутника V", отметили в ведомстве.В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.
https://ria.ru/20211020/vaktsina-1755490617.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, вакцины, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
16:15 21.10.2021
 
Мурашко наградил сотрудников центра Гамалеи за создание вакцины от COVID-19

Мурашко наградил сотрудников центра Гамалеи за участие в создании вакцины от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам Национального Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи за активное участие в создании и производстве вакцины против коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Минздрава РФ.
"Министр здравоохранения Российской Федерации вручил государственные награды сотрудникам Национального Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи", - говорится в сообщении.
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Орденом почета за активное участие в создании и производстве вакцины против коронавируса награжден один из авторов векторной вирусной платформы заместитель директора по научной работе подразделения центра Гамалеи "Институт вирусологии им. Д.И.Ивановского" Борис Народицкий, уточнили в министерстве.
Кроме того, высокие награды получили более 40 сотрудников центра, принимавших непосредственное участие в разработке и налаживании промышленного производства "Спутника V", отметили в ведомстве.
В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.
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Распространение коронавирусаОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил МурашкоРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирусыВакциныНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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