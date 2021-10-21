https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755616826.html

Мурашко наградил сотрудников центра Гамалеи за создание вакцины от COVID-19

Мурашко наградил сотрудников центра Гамалеи за создание вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021

Мурашко наградил сотрудников центра Гамалеи за создание вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам Национального Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:15

2021-10-21T16:15

2021-10-21T16:15

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

российский фонд прямых инвестиций

коронавирусы

вакцины

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_3a3b38636a557c744e00b3c9545e3ad2.jpg

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам Национального Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи за активное участие в создании и производстве вакцины против коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Минздрава РФ."Министр здравоохранения Российской Федерации вручил государственные награды сотрудникам Национального Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи", - говорится в сообщении.Орденом почета за активное участие в создании и производстве вакцины против коронавируса награжден один из авторов векторной вирусной платформы заместитель директора по научной работе подразделения центра Гамалеи "Институт вирусологии им. Д.И.Ивановского" Борис Народицкий, уточнили в министерстве.Кроме того, высокие награды получили более 40 сотрудников центра, принимавших непосредственное участие в разработке и налаживании промышленного производства "Спутника V", отметили в ведомстве.В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.

https://ria.ru/20211020/vaktsina-1755490617.html

https://ria.ru/20211021/evolyutsiya-1755501519.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, вакцины, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"