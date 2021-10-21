Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755532296.html
Минздрав направит в Приамурье партию вакцины "Спутник Лайт"
Минздрав направит в Приамурье партию вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 21.10.2021
Минздрав направит в Приамурье партию вакцины "Спутник Лайт"
Министерство здравоохранения РФ по просьбе губернатора Амурской области Василия Орлова направит в регион партию вакцины "Спутник Лайт", сообщает правительство... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:46
2021-10-21T10:46
амурская область
амурская область
юрий трутнев
дальний восток
россия
коронавирус в россии
вакцина "спутник лайт"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754598328_0:104:3008:1796_1920x0_80_0_0_7eb19aa9c95323f760fd66a6c5ca902c.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ по просьбе губернатора Амурской области Василия Орлова направит в регион партию вакцины "Спутник Лайт", сообщает правительство региона.Орлов выступил на совещании по проблемам здравоохранения на Дальнем Востоке, которое провел вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев."Он, Орлов, отметил, что в Приамурье нужно пополнить запасы вакцины "Спутник Лайт", остальные вакцины имеются в достаточном количестве. В итоге министерство здравоохранения РФ направит в регион необходимые партии вакцины "Спутник Лайт", - сообщает правительство Приамурья."В целом ситуация непростая, но контролируемая. На сегодня у нас 9% свободных коек", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.Также губернатор Приамурья рассказал о развитии здравоохранения в области."Доходы бюджета идут, в частности, на доплаты, связанные с работой в условиях коронавируса, для немедицинских работников (водителей, лаборантов и т.д.) – 400 миллионов рублей. Очень важная для нас тема – это капитальные ремонты медучреждений. На это было выделено 928 миллионов рублей", - отметил он.Орлов добавил, что для привлечения кадров было куплено 13 квартир, которые закрепили за районными больницами для того, чтобы в них жили вновь приезжающие врачи.Также глава Приамурья предложил увеличить объем госзадания в медицинских вузах Дальнего Востока для подготовки специалистов в медорганизации субъектов. Это предложение поддержал Трутнев, будут даны соответствующие поручения, сообщает правительство Приамурья.
https://ria.ru/20211020/nerabochie-1755447742.html
https://ria.ru/20211021/vykhodnye-1755517157.html
амурская область
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754598328_238:0:2770:1899_1920x0_80_0_0_6875bc178b575c2b0c17caf36c0927ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
амурская область, юрий трутнев, дальний восток, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
10:46 21.10.2021
 
Минздрав направит в Приамурье партию вакцины "Спутник Лайт"

Минздрав по просьбе главы Приамурья направит в регион партию вакцины "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНачало вакцинации иностранцев от covid-19 в Санкт-Петербурге
Начало вакцинации иностранцев от covid-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ по просьбе губернатора Амурской области Василия Орлова направит в регион партию вакцины "Спутник Лайт", сообщает правительство региона.
Орлов выступил на совещании по проблемам здравоохранения на Дальнем Востоке, которое провел вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
"Он, Орлов, отметил, что в Приамурье нужно пополнить запасы вакцины "Спутник Лайт", остальные вакцины имеются в достаточном количестве. В итоге министерство здравоохранения РФ направит в регион необходимые партии вакцины "Спутник Лайт", - сообщает правительство Приамурья.
"В целом ситуация непростая, но контролируемая. На сегодня у нас 9% свободных коек", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.
Масочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 17:27Распространение коронавируса
Регионы смогут продлить нерабочие дни после 7 ноября
Также губернатор Приамурья рассказал о развитии здравоохранения в области.
"Доходы бюджета идут, в частности, на доплаты, связанные с работой в условиях коронавируса, для немедицинских работников (водителей, лаборантов и т.д.) – 400 миллионов рублей. Очень важная для нас тема – это капитальные ремонты медучреждений. На это было выделено 928 миллионов рублей", - отметил он.
Орлов добавил, что для привлечения кадров было куплено 13 квартир, которые закрепили за районными больницами для того, чтобы в них жили вновь приезжающие врачи.
Также глава Приамурья предложил увеличить объем госзадания в медицинских вузах Дальнего Востока для подготовки специалистов в медорганизации субъектов. Это предложение поддержал Трутнев, будут даны соответствующие поручения, сообщает правительство Приамурья.
Медицинские сотрудники транспортируют пациента на каталке в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Казани, где возобновлен прием пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
08:54Распространение коронавируса
В Амурской области с 30 октября введут выходные
 
Амурская областьАмурская областьЮрий ТрутневДальний ВостокРоссияКоронавирус в РоссииВакцина "Спутник Лайт"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01Киев предоставит доступ консула к задержанному в Донбассе россиянину
13:00Лавров поговорил по телефону с Макеем
13:00"Гениально": украинцы высмеяли новый словарь терминов по Крыму и Донбассу
12:59Миронов предложил главе Пенсионного фонда уйти в отставку
12:57В Подмосковье установили школьные каникулы с 28 октября по 7 ноября
12:53Депздрав разъяснил ситуацию с COVID-19 среди детей в Москве
12:52Ракета Южной Кореи не смогла вывести на орбиту макет спутника
12:50На Ямале ввели QR-коды для посещения общепита и салонов красоты
12:48В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеев
12:48Кулеба заявил, что Европа будет неполноценной без Украины
12:46Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режим
12:45В Подмосковье работодателей обязали перевести на удаленку 30% сотрудников
12:42Основатель Group-IB не признал вину в госизмене
12:41В Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людей
12:41Песков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированием
12:40Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни
12:39В Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощь
12:36В Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
12:36В Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по Украине
12:34Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко
Лента новостейМолния
Киев предоставит доступ консула к задержанному в Донбассе россиянинуЛавров поговорил по телефону с Макеем"Гениально": украинцы высмеяли новый словарь терминов по Крыму и ДонбассуМиронов предложил главе Пенсионного фонда уйти в отставкуВ Подмосковье установили школьные каникулы с 28 октября по 7 ноябряДепздрав разъяснил ситуацию с COVID-19 среди детей в МосквеРакета Южной Кореи не смогла вывести на орбиту макет спутникаНа Ямале ввели QR-коды для посещения общепита и салонов красотыВ Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеевКулеба заявил, что Европа будет неполноценной без УкраиныВолодин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режимВ Подмосковье работодателей обязали перевести на удаленку 30% сотрудниковОснователь Group-IB не признал вину в госизменеВ Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людейПесков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированиемРоспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дниВ Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощьВ Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноябряВ Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по УкраинеДелегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко