https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755532296.html
Минздрав направит в Приамурье партию вакцины "Спутник Лайт"
Минздрав направит в Приамурье партию вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 21.10.2021
Минздрав направит в Приамурье партию вакцины "Спутник Лайт"
Министерство здравоохранения РФ по просьбе губернатора Амурской области Василия Орлова направит в регион партию вакцины "Спутник Лайт", сообщает правительство... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:46
2021-10-21T10:46
2021-10-21T10:46
амурская область
амурская область
юрий трутнев
дальний восток
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коронавирус в россии
вакцина "спутник лайт"
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ по просьбе губернатора Амурской области Василия Орлова направит в регион партию вакцины "Спутник Лайт", сообщает правительство региона.Орлов выступил на совещании по проблемам здравоохранения на Дальнем Востоке, которое провел вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев."Он, Орлов, отметил, что в Приамурье нужно пополнить запасы вакцины "Спутник Лайт", остальные вакцины имеются в достаточном количестве. В итоге министерство здравоохранения РФ направит в регион необходимые партии вакцины "Спутник Лайт", - сообщает правительство Приамурья."В целом ситуация непростая, но контролируемая. На сегодня у нас 9% свободных коек", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.Также губернатор Приамурья рассказал о развитии здравоохранения в области."Доходы бюджета идут, в частности, на доплаты, связанные с работой в условиях коронавируса, для немедицинских работников (водителей, лаборантов и т.д.) – 400 миллионов рублей. Очень важная для нас тема – это капитальные ремонты медучреждений. На это было выделено 928 миллионов рублей", - отметил он.Орлов добавил, что для привлечения кадров было куплено 13 квартир, которые закрепили за районными больницами для того, чтобы в них жили вновь приезжающие врачи.Также глава Приамурья предложил увеличить объем госзадания в медицинских вузах Дальнего Востока для подготовки специалистов в медорганизации субъектов. Это предложение поддержал Трутнев, будут даны соответствующие поручения, сообщает правительство Приамурья.
https://ria.ru/20211020/nerabochie-1755447742.html
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амурская область, юрий трутнев, дальний восток, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
Минздрав направит в Приамурье партию вакцины "Спутник Лайт"
Минздрав по просьбе главы Приамурья направит в регион партию вакцины "Спутник Лайт"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 окт – РИА Новости.
Министерство здравоохранения РФ
по просьбе губернатора Амурской области
Василия Орлова направит в регион партию вакцины "Спутник Лайт", сообщает правительство региона.
Орлов выступил на совещании по проблемам здравоохранения на Дальнем Востоке
, которое провел вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
.
"Он, Орлов, отметил, что в Приамурье нужно пополнить запасы вакцины "Спутник Лайт", остальные вакцины имеются в достаточном количестве. В итоге министерство здравоохранения РФ направит в регион необходимые партии вакцины "Спутник Лайт", - сообщает правительство Приамурья.
"В целом ситуация непростая, но контролируемая. На сегодня у нас 9% свободных коек", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.
Также губернатор Приамурья рассказал о развитии здравоохранения в области.
"Доходы бюджета идут, в частности, на доплаты, связанные с работой в условиях коронавируса, для немедицинских работников (водителей, лаборантов и т.д.) – 400 миллионов рублей. Очень важная для нас тема – это капитальные ремонты медучреждений. На это было выделено 928 миллионов рублей", - отметил он.
Орлов добавил, что для привлечения кадров было куплено 13 квартир, которые закрепили за районными больницами для того, чтобы в них жили вновь приезжающие врачи.
Также глава Приамурья предложил увеличить объем госзадания в медицинских вузах Дальнего Востока для подготовки специалистов в медорганизации субъектов. Это предложение поддержал Трутнев, будут даны соответствующие поручения, сообщает правительство Приамурья.