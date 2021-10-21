https://ria.ru/20211021/ugroza-1755693327.html
Путин напомнил об угрозе взаимного уничтожения при мировой войне
Путин напомнил об угрозе взаимного уничтожения при мировой войне - РИА Новости, 21.10.2021
Путин напомнил об угрозе взаимного уничтожения при мировой войне
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об угрозе новой мировой войны, заявил, что существует угроза полного взаимного уничтожения, об этом нельзя... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:08
2021-10-21T21:08
2021-10-21T22:05
владимир путин
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об угрозе новой мировой войны, заявил, что существует угроза полного взаимного уничтожения, об этом нельзя забывать."Вы также сказали о том, что вот в этих условиях о третьей мировой войне говорить бессмысленно, но существует все-таки угроза полного взаимного уничтожения, не будем об этом забывать", - сказал Путин на Валдайском форуме.
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владимир путин, россия
21:08 21.10.2021 (обновлено: 22:05 21.10.2021)
Путин напомнил об угрозе взаимного уничтожения при мировой войне
Путин напомнил об угрозе полного взаимного уничтожения в случае мировой войне