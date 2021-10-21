https://ria.ru/20211021/ugroza-1755693327.html

Путин напомнил об угрозе взаимного уничтожения при мировой войне

Путин напомнил об угрозе взаимного уничтожения при мировой войне - РИА Новости, 21.10.2021

Путин напомнил об угрозе взаимного уничтожения при мировой войне

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об угрозе новой мировой войны, заявил, что существует угроза полного взаимного уничтожения, об этом нельзя... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T21:08

2021-10-21T21:08

2021-10-21T22:05

владимир путин

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об угрозе новой мировой войны, заявил, что существует угроза полного взаимного уничтожения, об этом нельзя забывать."Вы также сказали о том, что вот в этих условиях о третьей мировой войне говорить бессмысленно, но существует все-таки угроза полного взаимного уничтожения, не будем об этом забывать", - сказал Путин на Валдайском форуме.

https://ria.ru/20211021/balans-1755663902.html

россия

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владимир путин, россия