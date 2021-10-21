https://ria.ru/20211021/tula-1755842268.html
Путешествие выходного дня: в чем секрет популярности Тулы?
Путешествие выходного дня: в чем секрет популярности Тулы? - РИА Новости, 22.10.2021
Путешествие выходного дня: в чем секрет популярности Тулы?
И вновь инструкция для успешного путешествия выходного дня. Авторы подкаста предлагают посетить многострадальную Тулу. Город славы русского оружия – и вотчина пацифиста Льва Толстого. Город, где вместо пряника с самоваром открываются модные крафтовые рестораны. Город, в котором можно посмотреть на постапокалиптические заводы и марсианские пейзажи.
2021-10-21T14:00
2021-10-21T14:00
2021-10-22T17:22
не роскошь
путешествия
история
отдых
тула
авто
дороги
туризм
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Путешествие выходного дня: в чем секрет популярности Тулы?
И вновь инструкция для успешного путешествия выходного дня. Авторы подкаста предлагают посетить многострадальную Тулу. Город славы русского оружия – и вотчина пацифиста Льва Толстого. Город, где вместо пряника с самоваром открываются модные крафтовые рестораны. Город, в котором можно посмотреть на постапокалиптические заводы и марсианские пейзажи.
audio/mpeg
Путешествие выходного дня: в чем секрет популярности Тулы?
И вновь инструкция для успешного путешествия выходного дня. Авторы подкаста предлагают посетить многострадальную Тулу. Город славы русского оружия – и вотчина пацифиста Льва Толстого. Город, где вместо пряника с самоваром открываются модные крафтовые рестораны. Город, в котором можно посмотреть на постапокалиптические заводы и марсианские пейзажи.
audio/mpeg
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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путешествия, история, отдых, тула, авто, дороги, туризм, кафе, рестораны, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио
14:00 21.10.2021 (обновлено: 17:22 22.10.2021)
Путешествие выходного дня: в чем секрет популярности Тулы?
И вновь инструкция для успешного путешествия выходного дня. Авторы подкаста предлагают посетить многострадальную Тулу. Город славы русского оружия – и вотчина пацифиста Льва Толстого. Город, где вместо пряника с самоваром открываются модные крафтовые рестораны. Город, в котором можно посмотреть на постапокалиптические заводы и марсианские пейзажи.