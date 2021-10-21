https://ria.ru/20211021/tula-1755842268.html

Путешествие выходного дня: в чем секрет популярности Тулы?

Путешествие выходного дня: в чем секрет популярности Тулы? - РИА Новости, 22.10.2021

Путешествие выходного дня: в чем секрет популярности Тулы?

И вновь инструкция для успешного путешествия выходного дня. Авторы подкаста предлагают посетить многострадальную Тулу. Город славы русского оружия – и вотчина пацифиста Льва Толстого. Город, где вместо пряника с самоваром открываются модные крафтовые рестораны. Город, в котором можно посмотреть на постапокалиптические заводы и марсианские пейзажи.

2021-10-21T14:00

2021-10-21T14:00

2021-10-22T17:22

не роскошь

путешествия

история

отдых

тула

авто

дороги

туризм

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Путешествие выходного дня: в чем секрет популярности Тулы? И вновь инструкция для успешного путешествия выходного дня. Авторы подкаста предлагают посетить многострадальную Тулу. Город славы русского оружия – и вотчина пацифиста Льва Толстого. Город, где вместо пряника с самоваром открываются модные крафтовые рестораны. Город, в котором можно посмотреть на постапокалиптические заводы и марсианские пейзажи. audio/mpeg

Путешествие выходного дня: в чем секрет популярности Тулы? И вновь инструкция для успешного путешествия выходного дня. Авторы подкаста предлагают посетить многострадальную Тулу. Город славы русского оружия – и вотчина пацифиста Льва Толстого. Город, где вместо пряника с самоваром открываются модные крафтовые рестораны. Город, в котором можно посмотреть на постапокалиптические заводы и марсианские пейзажи. audio/mpeg

В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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