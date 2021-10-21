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Шапша отметил важность создания Парка атомных и медицинских технологий
Шапша отметил важность создания Парка атомных и медицинских технологий - РИА Новости, 21.10.2021
Шапша отметил важность создания Парка атомных и медицинских технологий
Создание Парка атомных и медицинских технологий в Обнинске является очень важным для Калужской области, проект в перспективе может привлечь около 20 миллиардов... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:35
2021-10-21T15:35
2021-10-21T15:35
калужская область
общество
обнинск
калужская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
михаил мишустин
курчатовский институт
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КАЛУГА, 21 окт - РИА Новости. Создание Парка атомных и медицинских технологий в Обнинске является очень важным для Калужской области, проект в перспективе может привлечь около 20 миллиардов инвестиций и даст тысячу рабочих мест, заявил губернатор Владислав Шапша.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Парк атомных и медицинских технологий" в Обнинске. Основными направлениями работы центра станут ядерные исследования и разработки, ядерная медицина, информационно-коммуникационные, аддитивные и лазерные технологии, а также новые материалы. К проектам, реализуемым на базе центра, планируется привлекать частные и государственные компании. Тем из них, кто готов инвестировать в развитие ИНТЦ, будут предоставлены земельные участки и объекты инфраструктуры на льготных условиях."Для нашего региона это очень важный проект. Он в перспективе позволит привлечь инвестиций на сумму ориентировочно 20 миллиардов рублей, создать порядка 1000 рабочих мест", – цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.Парк атомных и медицинских технологий - это совместный проект Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Курчатовского института, госкорпорации "Росатом" и правительства Калужской области.
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общество, обнинск, калужская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", национальный исследовательский ядерный университет "мифи", михаил мишустин, курчатовский институт, владислав шапша
Шапша отметил важность создания Парка атомных и медицинских технологий
Глава Калужской области Шапша заявил о важности Парка атомных и медицинских технологий