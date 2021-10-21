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Опубликована программа строительства экономического кольца Чэнду-Чунцин

Опубликована программа строительства экономического кольца Чэнду-Чунцин - РИА Новости, 21.10.2021

Опубликована программа строительства экономического кольца Чэнду-Чунцин

ЦК КПК и Госсовет КНР выпустили Программу строительства экономического кольца Чэнду-Чунцин на юго-западе Китая. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:12

2021-10-21T15:12

2021-10-21T15:13

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МОСКВА, 21 окт – Проект "Россия-Китай: Главное". ЦК КПК и Госсовет КНР выпустили Программу строительства экономического кольца Чэнду-Чунцин на юго-западе Китая.Обнародованный 20 октября план направлен на трансформацию зоны Чэнду-Чунцин в экономическое кольцо и превращение его в новый драйвер развития страны, следует из документа. Ожидается, что экономическое кольцо станет важным центром экономики и научно-технических инноваций и благоустроенным местом с высоким качеством жизни.Как ожидается, к 2025 году около 66% его населения будут проживать в городских районах.Согласно документу, в этом районе будет построена многоуровневая сеть рельсового транспорта протяженностью более 9 тысяч километров, охватывающая все города с населением более 200 тысяч человек, а в верхнем течении реки Янцзы будет в основном завершено строительство центров речных перевозок и логистики. Все городские районы и ключевые локации будут охвачены сетью 5G.В районе планируется сформировать региональную совместную инновационную систему. Предполагается, что расходы на НИОКР достигнут примерно 2,5% от ВВП.Экономическое кольцо Чэнду-Чунцин охватывает территорию площадью около 185 тысяч квадратных километров, что составляет 1,9% от общей площади страны. В 2019 году численность населения региона составляла около 96 миллионов человек, ВВП - почти 6,3 триллиона юаней (около 983,3 миллиардов долларов), что составляет 6,9% и 6,3% от общей численности населения Китая и от ВВП страны, соответственно.

https://ria.ru/20211012/transport-1754224457.html

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чэнду, чунцин, китай