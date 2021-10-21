https://ria.ru/20211021/somnenie-1755606738.html

Захарова усомнилась, что с генсеком НАТО можно о чем-то говорить

Захарова усомнилась, что с генсеком НАТО можно о чем-то говорить - РИА Новости, 21.10.2021

Захарова усомнилась, что с генсеком НАТО можно о чем-то говорить

Москва сомневается, что с нынешним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом возможно о чем-то говорить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:46

2021-10-21T15:46

2021-10-21T15:58

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва сомневается, что с нынешним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом возможно о чем-то говорить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что альянс и лично его генсек ответственны за нынешнее состояние отношений с РФ."О чем можно разговаривать с такими деятелями? Другое дело, что задать вопрос не мешало бы. Если мы постоянно слышим в контексте России безосновательно о том, что есть какие-то данные, которые говорят о какой-то разведдеятельности наших дипломатов, у меня прямой вопрос господину Столтенбергу: что там с разведдеятельностью дипломатов стран-членов НАТО?" - заявила Захарова на брифинге в четверг.

https://ria.ru/20211021/nato-1755602291.html

москва

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в мире, москва, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия