https://ria.ru/20211021/rossiya-1755659110.html
Россия должна строить социальное государство, заявил Путин
Россия должна строить социальное государство, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Россия должна строить социальное государство, заявил Путин
Россия должна строить социальное государство, это особенно важно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:37
2021-10-21T18:37
2021-10-21T18:49
владимир путин
россия
общество
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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Россия должна строить социальное государство, это особенно важно, заявил президент России Владимир Путин."Вы знаете, мы должны строить социальное государство. Правда и в Европе, особенно в северной Европе давно об этом говорят, что нужно строить социальное государство. Для нас это особенно важно, имея ввиду разницу в доходах различных категорий граждан", - сказал Путин на Валдайском форуме, отметив, что эта проблема свойственна ведущим экономикам мира.
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владимир путин, россия, общество
18:37 21.10.2021 (обновлено: 18:49 21.10.2021)
Россия должна строить социальное государство, заявил Путин
Путин: Россия должна строить социальное государство