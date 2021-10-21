https://ria.ru/20211021/rossiya-1755659110.html

Россия должна строить социальное государство, заявил Путин

Россия должна строить социальное государство, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021

Россия должна строить социальное государство, заявил Путин

Россия должна строить социальное государство, это особенно важно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:37

2021-10-21T18:37

2021-10-21T18:49

владимир путин

россия

общество

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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Россия должна строить социальное государство, это особенно важно, заявил президент России Владимир Путин."Вы знаете, мы должны строить социальное государство. Правда и в Европе, особенно в северной Европе давно об этом говорят, что нужно строить социальное государство. Для нас это особенно важно, имея ввиду разницу в доходах различных категорий граждан", - сказал Путин на Валдайском форуме, отметив, что эта проблема свойственна ведущим экономикам мира.

россия

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2021

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владимир путин, россия, общество