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Двух пострадавших в ДТП во Владимирской области доставили в реанимацию

Двух пострадавших в ДТП во Владимирской области доставили в реанимацию - РИА Новости, 21.10.2021

Двух пострадавших в ДТП во Владимирской области доставили в реанимацию

Два человека из числа пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области находятся в реанимации, трое - в отделениях, сообщили РИА Новости в больнице скорой РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T07:45

2021-10-21T07:45

2021-10-21T10:40

происшествия

владимирская область

владимир

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РЯЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Два человека из числа пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области находятся в реанимации, трое - в отделениях, сообщили РИА Новости в больнице скорой медицинской помощи Владимира.УМВД по региону сообщило, что в четверг ночью на 187-м километре автодороги М7 "Волга" в Судогодском районе Владимирской области произошло ДТП с погибшими. По предварительной информации, автобус Mercedes, следуя в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся со стоящим на обочине большегрузом Scania. Известно о четырех погибших и шести пострадавших. В УМВД региона РИА Новости уточнили, что автобус не рейсовый, в нем находились 10 человек.В БСМП Владимира сообщили, что к ним доставлено пять пострадавших."Двое тяжелых в реанимации... остальные по отделениям", - рассказали в больнице.По данным УМВД по региону, водитель большегруза не пострадал.

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ДТП с автобусом во Владимирской области Два человека из числа пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области находятся в реанимации, трое - в отделениях, сообщили РИА Новости в больнице скорой медицинской помощи Владимира. 2021-10-21T07:45 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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