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Двух пострадавших в ДТП во Владимирской области доставили в реанимацию
Двух пострадавших в ДТП во Владимирской области доставили в реанимацию - РИА Новости, 21.10.2021
Двух пострадавших в ДТП во Владимирской области доставили в реанимацию
Два человека из числа пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области находятся в реанимации, трое - в отделениях, сообщили РИА Новости в больнице скорой РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T07:45
2021-10-21T07:45
2021-10-21T10:40
происшествия
владимирская область
владимир
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РЯЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Два человека из числа пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области находятся в реанимации, трое - в отделениях, сообщили РИА Новости в больнице скорой медицинской помощи Владимира.УМВД по региону сообщило, что в четверг ночью на 187-м километре автодороги М7 "Волга" в Судогодском районе Владимирской области произошло ДТП с погибшими. По предварительной информации, автобус Mercedes, следуя в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся со стоящим на обочине большегрузом Scania. Известно о четырех погибших и шести пострадавших. В УМВД региона РИА Новости уточнили, что автобус не рейсовый, в нем находились 10 человек.В БСМП Владимира сообщили, что к ним доставлено пять пострадавших."Двое тяжелых в реанимации... остальные по отделениям", - рассказали в больнице.По данным УМВД по региону, водитель большегруза не пострадал.
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ДТП с автобусом во Владимирской области
Два человека из числа пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области находятся в реанимации, трое - в отделениях, сообщили РИА Новости в больнице скорой медицинской помощи Владимира.
2021-10-21T07:45
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, владимирская область, владимир, видео
07:45 21.10.2021 (обновлено: 10:40 21.10.2021)
Двух пострадавших в ДТП во Владимирской области доставили в реанимацию
Двух пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области доставили в реанимации