https://ria.ru/20211021/rabota-1755658769.html
Россия сделает все возможное для работы с партнерами, заявил Путин
Россия сделает все возможное для работы с партнерами, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Россия сделает все возможное для работы с партнерами, заявил Путин
Россия готова к совместной работе с другими странами для достижения целей, рассказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:35
2021-10-21T18:35
2021-10-21T21:48
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755671542_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_2adb5edd6c4302169d0364c61fb820b8.jpg
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Россия готова к совместной работе с другими странами для достижения целей, рассказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Мы верим, что стабильное успешное развитие возможно. Все, в первую очередь зависит от наших собственных усилий и, конечно, мы готовы работать с нашими партнерами ради общих благородных целей", - отметил Путин.
https://ria.ru/20211021/putin-1755687084.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755671542_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_ca49e1958c06606f133910fe566a86cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
18:35 21.10.2021 (обновлено: 21:48 21.10.2021)
Россия сделает все возможное для работы с партнерами, заявил Путин
Путин: Россия сделает все возможное для совместной работы с другими странами