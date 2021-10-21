https://ria.ru/20211021/rabota-1755658769.html

Россия сделает все возможное для работы с партнерами, заявил Путин

Россия сделает все возможное для работы с партнерами, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021

Россия сделает все возможное для работы с партнерами, заявил Путин

Россия готова к совместной работе с другими странами для достижения целей, рассказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:35

2021-10-21T18:35

2021-10-21T21:48

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755671542_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_2adb5edd6c4302169d0364c61fb820b8.jpg

СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Россия готова к совместной работе с другими странами для достижения целей, рассказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Мы верим, что стабильное успешное развитие возможно. Все, в первую очередь зависит от наших собственных усилий и, конечно, мы готовы работать с нашими партнерами ради общих благородных целей", - отметил Путин.

https://ria.ru/20211021/putin-1755687084.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире