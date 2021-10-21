https://ria.ru/20211021/putin-1755695070.html

Внутренний стимул развития у российского народа очень мощный, заявил Путин

Внутренний стимул развития у российского народа очень мощный, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021

Внутренний стимул развития у российского народа очень мощный, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что видел, через какие трудности и страдания проходили семьи в РФ, но страна справилась, ее внутренний стимул развития... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T21:21

2021-10-21T21:21

2021-10-21T21:21

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что видел, через какие трудности и страдания проходили семьи в РФ, но страна справилась, ее внутренний стимул развития очень мощный."Я видел, через какие трудности и страдания проходили российские семьи, но Россия справилась с этим, и это говорит о том, что пассионарность, о которой мы говорили в начале, она внутри российского народа занимает очень прочное место. Внутренний стимул развития у нас совершенно точно существует и является очень мощным", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20211021/putin-1755644449.html

россия

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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия