https://ria.ru/20211021/putin-1755695070.html
Внутренний стимул развития у российского народа очень мощный, заявил Путин
Внутренний стимул развития у российского народа очень мощный, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Внутренний стимул развития у российского народа очень мощный, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что видел, через какие трудности и страдания проходили семьи в РФ, но страна справилась, ее внутренний стимул развития... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:21
2021-10-21T21:21
2021-10-21T21:21
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755672842_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_3293dfd8e9f9a08e48d7bc1e1f7e7b07.jpg
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что видел, через какие трудности и страдания проходили семьи в РФ, но страна справилась, ее внутренний стимул развития очень мощный."Я видел, через какие трудности и страдания проходили российские семьи, но Россия справилась с этим, и это говорит о том, что пассионарность, о которой мы говорили в начале, она внутри российского народа занимает очень прочное место. Внутренний стимул развития у нас совершенно точно существует и является очень мощным", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20211021/putin-1755644449.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755672842_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_44adc09009d5efdb211913dd5cb30a9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
Внутренний стимул развития у российского народа очень мощный, заявил Путин
Путин заявил, что внутренний стимул развития у российского народа очень мощный