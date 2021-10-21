https://ria.ru/20211021/putin-1755690568.html

Путин назвал нового премьера Японии очень опытным человеком

Путин назвал нового премьера Японии очень опытным человеком - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал нового премьера Японии очень опытным человеком

Президент РФ Владимир Путин заявил, что интересы Японии и России остаются неизменными, в их основе стремление окончательно урегулировать все вопросы, включая... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:46

2021-10-21T20:46

2021-10-21T21:00

япония

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что интересы Японии и России остаются неизменными, в их основе стремление окончательно урегулировать все вопросы, включая мирный договор.По его словам, внутриполитическая жизнь Японии выстроена таким образом, что смены на политической сцене происходят достаточно быстро."Но интересы японского и российского народов остаются неизменными, а в их основе лежит стремление к урегулированию, окончательному урегулированию отношений вплоть до заключения мирного договора, мы будем к этому стремиться, несмотря на то, что происходит вот такая смена фигур на политической сцене Японии", - сказал Путин на Валдайском форуме.

япония

россия

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2021

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япония, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия