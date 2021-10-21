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Путин назвал нового премьера Японии очень опытным человеком
Путин назвал нового премьера Японии очень опытным человеком - РИА Новости, 21.10.2021
Путин назвал нового премьера Японии очень опытным человеком
Президент РФ Владимир Путин заявил, что интересы Японии и России остаются неизменными, в их основе стремление окончательно урегулировать все вопросы, включая... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:46
2021-10-21T20:46
2021-10-21T21:00
япония
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что интересы Японии и России остаются неизменными, в их основе стремление окончательно урегулировать все вопросы, включая мирный договор.По его словам, внутриполитическая жизнь Японии выстроена таким образом, что смены на политической сцене происходят достаточно быстро."Но интересы японского и российского народов остаются неизменными, а в их основе лежит стремление к урегулированию, окончательному урегулированию отношений вплоть до заключения мирного договора, мы будем к этому стремиться, несмотря на то, что происходит вот такая смена фигур на политической сцене Японии", - сказал Путин на Валдайском форуме.
япония
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япония, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
20:46 21.10.2021 (обновлено: 21:00 21.10.2021)
Путин назвал нового премьера Японии очень опытным человеком
Путин: интересы Японии и России остаются неизменными
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что интересы Японии и России остаются неизменными, в их основе стремление окончательно урегулировать все вопросы, включая мирный договор.
По его словам, внутриполитическая жизнь Японии выстроена таким образом, что смены на политической сцене происходят достаточно быстро.
"Но интересы японского и российского народов остаются неизменными, а в их основе лежит стремление к урегулированию, окончательному урегулированию отношений вплоть до заключения мирного договора, мы будем к этому стремиться, несмотря на то, что происходит вот такая смена фигур на политической сцене Японии", - сказал Путин на Валдайском форуме.