https://ria.ru/20211021/puteshestviya-1755554215.html
Названы самые популярные маршруты для поездок осенью у семей с детьми
Названы самые популярные маршруты для поездок осенью у семей с детьми - РИА Новости, 21.10.2021
Названы самые популярные маршруты для поездок осенью у семей с детьми
Определены самые востребованные направления для самостоятельных поездок с детьми в осенние месяцы, сообщает Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:12
2021-10-21T13:12
2021-10-21T13:12
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для самостоятельных поездок с детьми в осенние месяцы, сообщает Яндекс.Путешествия.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали запросы пользователей и выяснили, что самыми популярными маршрутами стали Сочи и Анталья.По России на самолете семьи с детьми чаще всего путешествовали еще в Симферополь, Анапу, Москву и Геленджик (его востребованность выросла за год на 45 процентов). На поезде значительная часть отдыхающих добирались до двух столиц и Ростова-на-Дону. Причем туры на железнодорожном транспорте оказались, как и год назад, на треть дешевле авиационных.Наибольший интерес к заграничным поездкам всей семьей самостоятельные туристы проявляли к Турции, Армении, Кипру, Молдавии, Греции, Болгарии и ОАЭ. Примечательно, что пляжный отдых в России в этом году оказался в среднем в два раза дешевле, чем поездка на море на курорты Антальи или Фетхие.По сравнению с прошлым годом доля зарубежных направлений значительно увеличилась, но уровня 2019 года не достигла, отметили аналитики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армения, анапа, турция, новости - туризм, туризм, россия, куда поехать в выходные, болгария, оаэ, молдавия, сочи, геленджик, кипр, самолеты, поезда, коронавирус covid-19
Названы самые популярные маршруты для поездок осенью у семей с детьми
Сочи и Анталья стали самым популярными авианаправлениями для поездки с детьми в бархатный сезон
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для самостоятельных поездок с детьми в осенние месяцы, сообщает Яндекс.Путешествия.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали запросы пользователей и выяснили, что самыми популярными маршрутами стали Сочи и Анталья.
По России на самолете семьи с детьми чаще всего путешествовали еще в Симферополь, Анапу, Москву и Геленджик (его востребованность выросла за год на 45 процентов).
На поезде значительная часть отдыхающих добирались до двух столиц и Ростова-на-Дону. Причем туры на железнодорожном транспорте оказались, как и год назад, на треть дешевле авиационных.
Наибольший интерес к заграничным поездкам всей семьей самостоятельные туристы проявляли к Турции, Армении, Кипру, Молдавии, Греции, Болгарии и ОАЭ. Примечательно, что пляжный отдых в России в этом году оказался в среднем в два раза дешевле, чем поездка на море на курорты Антальи или Фетхие.
По сравнению с прошлым годом доля зарубежных направлений значительно увеличилась, но уровня 2019 года не достигла, отметили аналитики.