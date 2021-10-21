https://ria.ru/20211021/puteshestviya-1755554215.html

Названы самые популярные маршруты для поездок осенью у семей с детьми

Названы самые популярные маршруты для поездок осенью у семей с детьми - РИА Новости, 21.10.2021

Названы самые популярные маршруты для поездок осенью у семей с детьми

Определены самые востребованные направления для самостоятельных поездок с детьми в осенние месяцы, сообщает Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:12

2021-10-21T13:12

2021-10-21T13:12

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для самостоятельных поездок с детьми в осенние месяцы, сообщает Яндекс.Путешествия.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали запросы пользователей и выяснили, что самыми популярными маршрутами стали Сочи и Анталья.По России на самолете семьи с детьми чаще всего путешествовали еще в Симферополь, Анапу, Москву и Геленджик (его востребованность выросла за год на 45 процентов). На поезде значительная часть отдыхающих добирались до двух столиц и Ростова-на-Дону. Причем туры на железнодорожном транспорте оказались, как и год назад, на треть дешевле авиационных.Наибольший интерес к заграничным поездкам всей семьей самостоятельные туристы проявляли к Турции, Армении, Кипру, Молдавии, Греции, Болгарии и ОАЭ. Примечательно, что пляжный отдых в России в этом году оказался в среднем в два раза дешевле, чем поездка на море на курорты Антальи или Фетхие.По сравнению с прошлым годом доля зарубежных направлений значительно увеличилась, но уровня 2019 года не достигла, отметили аналитики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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