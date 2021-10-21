https://ria.ru/20211021/puteshestviya-1755528695.html

Туроператоры рассказали о правилах горнолыжного отдыха в зимний сезон

Туроператоры рассказали о правилах горнолыжного отдыха в зимний сезон - РИА Новости, 21.10.2021

Туроператоры рассказали о правилах горнолыжного отдыха в зимний сезон

Волна новых ковидных ограничений ожидаемо докатилась и до отечественных горнолыжных курортов, и туроператоры рассказали о правилах отдыха там в зимнем сезоне,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:42

2021-10-21T19:42

2021-10-21T19:42

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Волна новых ковидных ограничений ожидаемо докатилась и до отечественных горнолыжных курортов, и туроператоры рассказали о правилах отдыха там в зимнем сезоне, сообщает АТОР.Так, с 8 ноября заселиться в отели и гостевые дома в Карачаево-Черкесии можно будет только с QR-кодами, подтверждающими факт вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, либо со справками о медицинском отводе от прививки. Кроме того, это требование распространяется и на посещение заведений общепита, массовых спортивных, мероприятий в помещениях.Таким образом, вслед за склонами Красной Поляны туристов без иммунитета к COVID-19 не пустят и на Архыз и Домбай, отмечают в ассоциации.Как рассказал гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин, если Архыз преимущественно выбирают жители близлежащих регионов, то Домбай, известный еще с 1960-х годов, востребован у москвичей. Многие, правда, теперь едут в горную часть Сочи. Пик интереса к такому виду отдыха — новогодние каникулы. Так что у туристов есть время пройти иммунизацию.Принимая во внимание общерегиональный курс на внедрение QR-кодов, эксперты прогнозируют введение требований, аналогичных заявленным в Карачаево-Черкесии, и на других горнолыжных курортах России. Это может привести к общему снижению спроса на такие туры на внутренних направлениях процентов на 20, говорят участники рынка.По мнению ряда экспертов, не желающие прививаться проигнорируют российские курорты и отправятся с ПЦР-тестами в Сербию, Армению или Болгарию.

https://ria.ru/20211021/tula-1755342050.html

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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