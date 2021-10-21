https://ria.ru/20211021/puteshestviya-1755528695.html
Туроператоры рассказали о правилах горнолыжного отдыха в зимний сезон
Туроператоры рассказали о правилах горнолыжного отдыха в зимний сезон - РИА Новости, 21.10.2021
Туроператоры рассказали о правилах горнолыжного отдыха в зимний сезон
Волна новых ковидных ограничений ожидаемо докатилась и до отечественных горнолыжных курортов, и туроператоры рассказали о правилах отдыха там в зимнем сезоне,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:42
2021-10-21T19:42
2021-10-21T19:42
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туризм
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Волна новых ковидных ограничений ожидаемо докатилась и до отечественных горнолыжных курортов, и туроператоры рассказали о правилах отдыха там в зимнем сезоне, сообщает АТОР.Так, с 8 ноября заселиться в отели и гостевые дома в Карачаево-Черкесии можно будет только с QR-кодами, подтверждающими факт вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, либо со справками о медицинском отводе от прививки. Кроме того, это требование распространяется и на посещение заведений общепита, массовых спортивных, мероприятий в помещениях.Таким образом, вслед за склонами Красной Поляны туристов без иммунитета к COVID-19 не пустят и на Архыз и Домбай, отмечают в ассоциации.Как рассказал гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин, если Архыз преимущественно выбирают жители близлежащих регионов, то Домбай, известный еще с 1960-х годов, востребован у москвичей. Многие, правда, теперь едут в горную часть Сочи. Пик интереса к такому виду отдыха — новогодние каникулы. Так что у туристов есть время пройти иммунизацию.Принимая во внимание общерегиональный курс на внедрение QR-кодов, эксперты прогнозируют введение требований, аналогичных заявленным в Карачаево-Черкесии, и на других горнолыжных курортах России. Это может привести к общему снижению спроса на такие туры на внутренних направлениях процентов на 20, говорят участники рынка.По мнению ряда экспертов, не желающие прививаться проигнорируют российские курорты и отправятся с ПЦР-тестами в Сербию, Армению или Болгарию.
https://ria.ru/20211021/tula-1755342050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армения, сербия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, коронавирус covid-19, болгария, домбай, красная поляна, архыз
Туроператоры рассказали о правилах горнолыжного отдыха в зимний сезон
Туроператоры прогнозируют введение QR-кодов на многих горнолыжных курортах
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Волна новых ковидных ограничений ожидаемо докатилась и до отечественных горнолыжных курортов, и туроператоры рассказали о правилах отдыха там в зимнем сезоне, сообщает
АТОР.
Так, с 8 ноября заселиться в отели и гостевые дома в Карачаево-Черкесии можно будет только с QR-кодами, подтверждающими факт вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, либо со справками о медицинском отводе от прививки. Кроме того, это требование распространяется и на посещение заведений общепита, массовых спортивных, мероприятий в помещениях.
Таким образом, вслед за склонами Красной Поляны туристов без иммунитета к COVID-19 не пустят и на Архыз и Домбай, отмечают в ассоциации.
Как рассказал гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин, если Архыз преимущественно выбирают жители близлежащих регионов, то Домбай, известный еще с 1960-х годов, востребован у москвичей. Многие, правда, теперь едут в горную часть Сочи. Пик интереса к такому виду отдыха — новогодние каникулы. Так что у туристов есть время пройти иммунизацию.
Принимая во внимание общерегиональный курс на внедрение QR-кодов, эксперты прогнозируют введение требований, аналогичных заявленным в Карачаево-Черкесии, и на других горнолыжных курортах России. Это может привести к общему снижению спроса на такие туры на внутренних направлениях процентов на 20, говорят участники рынка.
По мнению ряда экспертов, не желающие прививаться проигнорируют российские курорты и отправятся с ПЦР-тестами в Сербию, Армению или Болгарию.