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Туризм
https://ria.ru/20211021/puteshestviya-1755528695.html
Туроператоры рассказали о правилах горнолыжного отдыха в зимний сезон
Туроператоры рассказали о правилах горнолыжного отдыха в зимний сезон - РИА Новости, 21.10.2021
Туроператоры рассказали о правилах горнолыжного отдыха в зимний сезон
Волна новых ковидных ограничений ожидаемо докатилась и до отечественных горнолыжных курортов, и туроператоры рассказали о правилах отдыха там в зимнем сезоне,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:42
2021-10-21T19:42
туризм
армения
сербия
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Волна новых ковидных ограничений ожидаемо докатилась и до отечественных горнолыжных курортов, и туроператоры рассказали о правилах отдыха там в зимнем сезоне, сообщает АТОР.Так, с 8 ноября заселиться в отели и гостевые дома в Карачаево-Черкесии можно будет только с QR-кодами, подтверждающими факт вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, либо со справками о медицинском отводе от прививки. Кроме того, это требование распространяется и на посещение заведений общепита, массовых спортивных, мероприятий в помещениях.Таким образом, вслед за склонами Красной Поляны туристов без иммунитета к COVID-19 не пустят и на Архыз и Домбай, отмечают в ассоциации.Как рассказал гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин, если Архыз преимущественно выбирают жители близлежащих регионов, то Домбай, известный еще с 1960-х годов, востребован у москвичей. Многие, правда, теперь едут в горную часть Сочи. Пик интереса к такому виду отдыха — новогодние каникулы. Так что у туристов есть время пройти иммунизацию.Принимая во внимание общерегиональный курс на внедрение QR-кодов, эксперты прогнозируют введение требований, аналогичных заявленным в Карачаево-Черкесии, и на других горнолыжных курортах России. Это может привести к общему снижению спроса на такие туры на внутренних направлениях процентов на 20, говорят участники рынка.По мнению ряда экспертов, не желающие прививаться проигнорируют российские курорты и отправятся с ПЦР-тестами в Сербию, Армению или Болгарию.
https://ria.ru/20211021/tula-1755342050.html
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армения, сербия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, коронавирус covid-19, болгария, домбай, красная поляна, архыз
19:42 21.10.2021
 
Туроператоры рассказали о правилах горнолыжного отдыха в зимний сезон

Туроператоры прогнозируют введение QR-кодов на многих горнолыжных курортах

© РИА Новости / Владимир Семенюк / Перейти в фотобанкГорнолыжный сезон в Домбае
Горнолыжный сезон в Домбае - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Владимир Семенюк
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Волна новых ковидных ограничений ожидаемо докатилась и до отечественных горнолыжных курортов, и туроператоры рассказали о правилах отдыха там в зимнем сезоне, сообщает АТОР.
Так, с 8 ноября заселиться в отели и гостевые дома в Карачаево-Черкесии можно будет только с QR-кодами, подтверждающими факт вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, либо со справками о медицинском отводе от прививки. Кроме того, это требование распространяется и на посещение заведений общепита, массовых спортивных, мероприятий в помещениях.
Таким образом, вслед за склонами Красной Поляны туристов без иммунитета к COVID-19 не пустят и на Архыз и Домбай, отмечают в ассоциации.
Как рассказал гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин, если Архыз преимущественно выбирают жители близлежащих регионов, то Домбай, известный еще с 1960-х годов, востребован у москвичей. Многие, правда, теперь едут в горную часть Сочи. Пик интереса к такому виду отдыха — новогодние каникулы. Так что у туристов есть время пройти иммунизацию.
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Принимая во внимание общерегиональный курс на внедрение QR-кодов, эксперты прогнозируют введение требований, аналогичных заявленным в Карачаево-Черкесии, и на других горнолыжных курортах России. Это может привести к общему снижению спроса на такие туры на внутренних направлениях процентов на 20, говорят участники рынка.
По мнению ряда экспертов, не желающие прививаться проигнорируют российские курорты и отправятся с ПЦР-тестами в Сербию, Армению или Болгарию.
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