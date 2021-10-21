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Прокуратура проверяет документы факультета свободных искусств "Шанинки"
Прокуратура проверяет документы факультета свободных искусств "Шанинки" - РИА Новости, 21.10.2021
Прокуратура проверяет документы факультета свободных искусств "Шанинки"
Сотрудники прокуратуры проверяют документы факультета свободных искусств и наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, проверяется... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:35
2021-10-21T21:35
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происшествия
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марина ракова
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сотрудники прокуратуры проверяют документы факультета свободных искусств и наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, проверяется образовательная деятельность, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза."Да, проверка действительно пришла", — сообщил собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что в среду вуз получил от прокуратуры Москвы решение от 19 октября 2021 года о проведении проверки. Цель проверки — "исполнение требований законодательства об образовании и некоммерческих организациях".Ректор "Шанинки" Сергей Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину он не признает.Тверской райсуд 13 октября отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура обжаловала это решение, заседание в Мосгорсуде состоится 27 октября.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.Ракова по решению Тверского районного суда Москвы заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ."Шанинка" — негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
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происшествия, россия, марина ракова
Прокуратура проверяет документы факультета свободных искусств "Шанинки"
Прокуратура проверяет документы факультета свободных искусств и наук "Шанинки"
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сотрудники прокуратуры проверяют документы факультета свободных искусств и наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, проверяется образовательная деятельность, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Да, проверка действительно пришла", — сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что в среду вуз получил от прокуратуры Москвы решение от 19 октября 2021 года о проведении проверки. Цель проверки — "исполнение требований законодательства об образовании и некоммерческих организациях".
"Нас попросили "обеспечить предоставление не позднее 21 октября 2021 года сотрудникам прокуратуры необходимых документов за период с 2019 года по настоящее время, а также объяснений должностных лиц по вопросам, возникшим в ходе проверки". В тексте решения запрашиваются документы по факультету свободных искусств и наук. Проверяют образовательную деятельность", — рассказали в пресс-службе.
Ректор "Шанинки" Сергей Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину он не признает.
Тверской райсуд 13 октября отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура обжаловала это решение, заседание в Мосгорсуде состоится 27 октября.
Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.
Ракова по решению Тверского районного суда Москвы
заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ
), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ.
"Шанинка" — негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.