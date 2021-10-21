https://ria.ru/20211021/proverka-1755696741.html

Прокуратура проверяет документы факультета свободных искусств "Шанинки"

Прокуратура проверяет документы факультета свободных искусств "Шанинки" - РИА Новости, 21.10.2021

Прокуратура проверяет документы факультета свободных искусств "Шанинки"

Сотрудники прокуратуры проверяют документы факультета свободных искусств и наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, проверяется... РИА Новости, 21.10.2021

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2021-10-21T21:35

2021-10-21T21:35

происшествия

россия

марина ракова

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сотрудники прокуратуры проверяют документы факультета свободных искусств и наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, проверяется образовательная деятельность, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза."Да, проверка действительно пришла", — сообщил собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что в среду вуз получил от прокуратуры Москвы решение от 19 октября 2021 года о проведении проверки. Цель проверки — "исполнение требований законодательства об образовании и некоммерческих организациях".Ректор "Шанинки" Сергей Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину он не признает.Тверской райсуд 13 октября отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура обжаловала это решение, заседание в Мосгорсуде состоится 27 октября.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.Ракова по решению Тверского районного суда Москвы заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ."Шанинка" — негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.

https://ria.ru/20211020/rakova-1755325922.html

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происшествия, россия, марина ракова