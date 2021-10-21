https://ria.ru/20211021/proizvodstvo-1755512846.html

В Подмосковье пресекли нелегальное производство бытовой химии

В Подмосковье пресекли нелегальное производство бытовой химии - РИА Новости, 21.10.2021

В Подмосковье пресекли нелегальное производство бытовой химии

Полицейские Подмосковья пресекли нелегальное производство поддельной бытовой химии и моторных масел, злоумышленники использовали мощности завода в Пушкинском... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T07:49

2021-10-21T07:49

2021-10-21T07:49

происшествия

московская область (подмосковье)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ирина волк

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Полицейские Подмосковья пресекли нелегальное производство поддельной бытовой химии и моторных масел, злоумышленники использовали мощности завода в Пушкинском округе, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте "МВД Медиа".Добавляется, что хранение и фасовка товара осуществлялись в офисных помещениях, звонки принимал колл-центр на территории Саратова."Следователем ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации... В городе Пушкино оперативники совместно с Росгвардией задержали пятерых подозреваемых, в том числе предполагаемого организатора противоправной деятельности", - говорится в сообщении.Уточняется, что по предварительным подсчетам, ущерб правообладателей товарных знаков превышает 250 миллионов рублей."В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов сбыта фальсификата, а также всех участников противоправной деятельности", - сообщается на сайте со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

https://ria.ru/20210927/kraby-1751943960.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ирина волк, россия