В Подмосковье пресекли нелегальное производство бытовой химии
В Подмосковье пресекли нелегальное производство бытовой химии и моторных масел
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Полицейские Подмосковья пресекли нелегальное производство поддельной бытовой химии и моторных масел, злоумышленники использовали мощности завода в Пушкинском округе, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Пресечена незаконная деятельность организованной группы, которая специализировалась на изготовлении и реализации поддельных моторных масел, а также бытовой химии под товарными знаками всемирно известных производителей. Полицейскими установлено, что для производства контрафактной продукции злоумышленники использовали мощности завода, расположенного в Пушкинском городском округе Московской области", - говорится в сообщении.
Добавляется, что хранение и фасовка товара осуществлялись в офисных помещениях, звонки принимал колл-центр на территории Саратова.
"Следователем ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации... В городе Пушкино оперативники совместно с Росгвардией задержали пятерых подозреваемых, в том числе предполагаемого организатора противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по предварительным подсчетам, ущерб правообладателей товарных знаков превышает 250 миллионов рублей.
"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов сбыта фальсификата, а также всех участников противоправной деятельности", - сообщается на сайте со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.