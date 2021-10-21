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В Подмосковье пресекли нелегальное производство бытовой химии
В Подмосковье пресекли нелегальное производство бытовой химии - РИА Новости, 21.10.2021
В Подмосковье пресекли нелегальное производство бытовой химии
Полицейские Подмосковья пресекли нелегальное производство поддельной бытовой химии и моторных масел, злоумышленники использовали мощности завода в Пушкинском... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T07:49
2021-10-21T07:49
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ирина волк
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Полицейские Подмосковья пресекли нелегальное производство поддельной бытовой химии и моторных масел, злоумышленники использовали мощности завода в Пушкинском округе, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте "МВД Медиа".Добавляется, что хранение и фасовка товара осуществлялись в офисных помещениях, звонки принимал колл-центр на территории Саратова."Следователем ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации... В городе Пушкино оперативники совместно с Росгвардией задержали пятерых подозреваемых, в том числе предполагаемого организатора противоправной деятельности", - говорится в сообщении.Уточняется, что по предварительным подсчетам, ущерб правообладателей товарных знаков превышает 250 миллионов рублей."В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов сбыта фальсификата, а также всех участников противоправной деятельности", - сообщается на сайте со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
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происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ирина волк, россия
07:49 21.10.2021
 
В Подмосковье пресекли нелегальное производство бытовой химии

В Подмосковье пресекли нелегальное производство бытовой химии и моторных масел

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Полицейские Подмосковья пресекли нелегальное производство поддельной бытовой химии и моторных масел, злоумышленники использовали мощности завода в Пушкинском округе, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Пресечена незаконная деятельность организованной группы, которая специализировалась на изготовлении и реализации поддельных моторных масел, а также бытовой химии под товарными знаками всемирно известных производителей. Полицейскими установлено, что для производства контрафактной продукции злоумышленники использовали мощности завода, расположенного в Пушкинском городском округе Московской области", - говорится в сообщении.
Добавляется, что хранение и фасовка товара осуществлялись в офисных помещениях, звонки принимал колл-центр на территории Саратова.
"Следователем ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации... В городе Пушкино оперативники совместно с Росгвардией задержали пятерых подозреваемых, в том числе предполагаемого организатора противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по предварительным подсчетам, ущерб правообладателей товарных знаков превышает 250 миллионов рублей.
"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов сбыта фальсификата, а также всех участников противоправной деятельности", - сообщается на сайте со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
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