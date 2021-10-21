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Путин призвал мир думать о фундаментальных проектах
Путин призвал мир думать о фундаментальных проектах - РИА Новости, 21.10.2021
Путин призвал мир думать о фундаментальных проектах
Мир сможет избежать резких кризисов, если думать о фундаментальных проектах, таких как "Северный поток-2", а не о спотах, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:29
2021-10-21T20:29
2021-10-21T22:00
владимир путин
северный поток — 2
россия
арктика
цены на нефть
коронавирус в россии
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Мир сможет избежать резких кризисов, если думать о фундаментальных проектах, таких как "Северный поток-2", а не о спотах, сообщил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"."Надо думать о том, надо ли пытаться наложить ограничения на добычу, в том числе, в Арктике? Надо ли по политическим мотивам сдерживать открытие новых транспортных маршрутов, включая "Северный поток-2"? Вот о чём надо думать. Надо думать о фундаментальных вещах", - заявил президент.Он также добавил, что, имея нарастающее количество "рисков неопределённости", нужно ли "всё только концентрировать на споте?". "Или нужно всё-таки, исходя из здравого смысла и необходимости, думать о долгосрочных инвестициях, основываться в том числе… на долгосрочных контрактах", - сказал Путин.
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владимир путин, северный поток — 2, россия, арктика, цены на нефть, коронавирус в россии
20:29 21.10.2021 (обновлено: 22:00 21.10.2021)
Путин призвал мир думать о фундаментальных проектах
Путин призвал мировую общественность думать о фундаментальных проектах