https://ria.ru/20211021/prodovolstvie-1755647353.html

Путин предрек усугубление кризиса продовольствия в мире

Путин предрек усугубление кризиса продовольствия в мире - РИА Новости, 21.10.2021

Путин предрек усугубление кризиса продовольствия в мире

Президент РФ Владимир Путин считает, что есть все основания полагать, что кризис продовольствия в мире будет усугубляться. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:59

2021-10-21T17:59

2021-10-21T18:22

владимир путин

общество

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что есть все основания полагать, что кризис продовольствия в мире будет усугубляться."В ряде государств и даже целых регионов периодически возникает кризис продовольствия, но есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20201219/bednost-1589943677.html

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2021

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владимир путин, общество, россия