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Путин предрек усугубление кризиса продовольствия в мире
Путин предрек усугубление кризиса продовольствия в мире - РИА Новости, 21.10.2021
Путин предрек усугубление кризиса продовольствия в мире
Президент РФ Владимир Путин считает, что есть все основания полагать, что кризис продовольствия в мире будет усугубляться. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:59
2021-10-21T17:59
2021-10-21T18:22
владимир путин
общество
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что есть все основания полагать, что кризис продовольствия в мире будет усугубляться."В ряде государств и даже целых регионов периодически возникает кризис продовольствия, но есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
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владимир путин, общество, россия
17:59 21.10.2021 (обновлено: 18:22 21.10.2021)
Путин предрек усугубление кризиса продовольствия в мире
Путин: есть все опасения полагать, что кризис продовольствия будет усугубляться в мире