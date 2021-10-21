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Госдума приняла в первом чтении проект о продлении срока службы офицеров
Госдума приняла в первом чтении проект о продлении срока службы офицеров - РИА Новости, 21.10.2021
Госдума приняла в первом чтении проект о продлении срока службы офицеров
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, позволяющий увеличивать, по решению президента РФ, предельный возраст пребывания... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:17
2021-10-21T14:17
армия
госдума рф
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, позволяющий увеличивать, по решению президента РФ, предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.В настоящее время федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" для военнослужащих, имеющих воинское звание маршала РФ, генерала армии и адмирала флота, установлен предельный возраст пребывания на военной службе - 65 лет. С этими военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.Предлагаемые изменения вносятся в статью 49 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", законопроект внес в июле этого года в Госдуму президент РФ Владимир Путин."Разработанным законопроектом предлагается установить, что с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими указанные воинские звания, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы на срок, установленный решением президента РФ", - сказал журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Глава думского комитета обратил внимание на то, что "вносимые изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, имеющих большой опыт прохождения военной службы, обладающих развитыми профессионально важными качествами, способными в любых сложившихся условиях выполнить задачи по обеспечению обороны и безопасности государства".
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армия, госдума рф, россия
14:17 21.10.2021
 
Госдума приняла в первом чтении проект о продлении срока службы офицеров

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении срока службы высших офицеров

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, позволяющий увеличивать, по решению президента РФ, предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.
В настоящее время федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" для военнослужащих, имеющих воинское звание маршала РФ, генерала армии и адмирала флота, установлен предельный возраст пребывания на военной службе - 65 лет. С этими военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.
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Предлагаемые изменения вносятся в статью 49 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", законопроект внес в июле этого года в Госдуму президент РФ Владимир Путин.
"Разработанным законопроектом предлагается установить, что с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими указанные воинские звания, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы на срок, установленный решением президента РФ", - сказал журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Глава думского комитета обратил внимание на то, что "вносимые изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, имеющих большой опыт прохождения военной службы, обладающих развитыми профессионально важными качествами, способными в любых сложившихся условиях выполнить задачи по обеспечению обороны и безопасности государства".
 
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