https://ria.ru/20211021/politika-1755583355.html
Госдума приняла в первом чтении проект о продлении срока службы офицеров
Госдума приняла в первом чтении проект о продлении срока службы офицеров - РИА Новости, 21.10.2021
Госдума приняла в первом чтении проект о продлении срока службы офицеров
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, позволяющий увеличивать, по решению президента РФ, предельный возраст пребывания... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:17
2021-10-21T14:17
2021-10-21T14:17
армия
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637182_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_bd42394a051913617602e118f56cd92b.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, позволяющий увеличивать, по решению президента РФ, предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.В настоящее время федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" для военнослужащих, имеющих воинское звание маршала РФ, генерала армии и адмирала флота, установлен предельный возраст пребывания на военной службе - 65 лет. С этими военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.Предлагаемые изменения вносятся в статью 49 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", законопроект внес в июле этого года в Госдуму президент РФ Владимир Путин."Разработанным законопроектом предлагается установить, что с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими указанные воинские звания, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы на срок, установленный решением президента РФ", - сказал журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Глава думского комитета обратил внимание на то, что "вносимые изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, имеющих большой опыт прохождения военной службы, обладающих развитыми профессионально важными качествами, способными в любых сложившихся условиях выполнить задачи по обеспечению обороны и безопасности государства".
https://ria.ru/20211005/bronemashina-1753117568.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_916b8d133232c5a1f551d4629a6935bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армия, госдума рф, россия
Госдума приняла в первом чтении проект о продлении срока службы офицеров
Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении срока службы высших офицеров