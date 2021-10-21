https://ria.ru/20211021/politika-1755583355.html

Госдума приняла в первом чтении проект о продлении срока службы офицеров

Госдума приняла в первом чтении проект о продлении срока службы офицеров - РИА Новости, 21.10.2021

Госдума приняла в первом чтении проект о продлении срока службы офицеров

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, позволяющий увеличивать, по решению президента РФ, предельный возраст пребывания... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:17

2021-10-21T14:17

2021-10-21T14:17

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, позволяющий увеличивать, по решению президента РФ, предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.В настоящее время федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" для военнослужащих, имеющих воинское звание маршала РФ, генерала армии и адмирала флота, установлен предельный возраст пребывания на военной службе - 65 лет. С этими военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.Предлагаемые изменения вносятся в статью 49 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", законопроект внес в июле этого года в Госдуму президент РФ Владимир Путин."Разработанным законопроектом предлагается установить, что с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими указанные воинские звания, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы на срок, установленный решением президента РФ", - сказал журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Глава думского комитета обратил внимание на то, что "вносимые изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, имеющих большой опыт прохождения военной службы, обладающих развитыми профессионально важными качествами, способными в любых сложившихся условиях выполнить задачи по обеспечению обороны и безопасности государства".

https://ria.ru/20211005/bronemashina-1753117568.html

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