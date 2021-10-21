https://ria.ru/20211021/pensionery-1755583633.html

Пермяков попросили ограничить общение с родственниками-пенсионерами

Пермяков попросили ограничить общение с родственниками-пенсионерами - РИА Новости, 21.10.2021

Пермяков попросили ограничить общение с родственниками-пенсионерами

Оперштаб Пермского края попросил жителей ограничить общение с родственниками старшего возраста и не отправлять к ним на каникулы детей, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:19

2021-10-21T14:19

2021-10-21T14:19

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ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Оперштаб Пермского края попросил жителей ограничить общение с родственниками старшего возраста и не отправлять к ним на каникулы детей, сообщается на сайте краевой администрации."Необходимо спланировать детский отдых в каникулы таким образом, чтобы дети не контактировали с бабушками и дедушками. Кроме того, следует избегать посещений членов семей из особой группы риска, обеспечив бесконтактную доставку продуктов и других предметов первой необходимости", — говорится в сообщении.Уточняется, что дети могут болеть бессимптомно, но при этом способны быть носителями COVID-19 и заражать других членов семьи, которые переносят новую коронавирусную инфекцию очень тяжело.По данным краевого минздрава, 70% всех пациентов "ковидных" стационаров – жители 65 лет и старше, также на эту возрастную группу приходится большинство летальных случаев.За время пандемии в Пермском крае коронавирусом заразились около 113 тысяч человек, более 96 тысяч вылечились, 5484 — скончались. Первую прививку поставили 834 тысячи жителей, завершили вакцинацию (поставили обе прививки) — 659 тысяч человек.

https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755541910.html

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